Свят

Тежка самолетна катастрофа с 32 жертви в Нигерия

Самолетът е изпълнявал „рутинен полет“ от Бенин Сити

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 22:31
Тежка самолетна катастрофа с 32 жертви в Нигерия
Източник: iStock

В оенен самолет на нигерийските военновъздушни сили се разби в щата Ондо, в югозападната част на страната, при което загинаха всички 32 души на борда, съобщи президентът на Нигерия Бола Тинубу. Това е една от най-тежките авиационни катастрофи в последните години в най-многолюдната държава в Африка.

Самолетът е изпълнявал „рутинен полет“ от Бенин Сити в южната част на Нигерия към икономическия център Лагос, когато се е разбил край Игбокода в щата Ондо малко след 9:00 ч. местно време, съобщиха президентът и военновъздушните сили.

Над 140 жертви от разбития самолет в Нигерия

„Президентът изразява най-дълбоки съболезнования на семействата на 25-те пътници и седемчленния екипаж“, се казва в изявление на президентската канцелария.

„Това е болезнен момент за нашите въоръжени сили и за цялата нация“, заяви Тинубу.

Министърът на авиацията Фестъс Кеямо съобщи по-рано, че самолетът се е разбил в близост до военноморска база. Машината е била ATR-42 – двумоторен турбовитлов самолет, който може да превозва между 30 и 50 пътници.

Президентът заяви, че е „разпоредил на нигерийските военновъздушни сили незабавно да започнат задълбочено разследване на причините за катастрофата, за да бъдат предотвратени подобни инциденти в бъдеще“.

Говорителят на военновъздушните сили Ехимен Еджодаме съобщи по-рано, че „операциите по издирване и спасяване“ продължават в координация с компетентните институции и службите за спешна помощ.

Двигателите на нигерийския самолет отказали

Полицията също потвърди катастрофата, но не предостави подробности.

През май 2021 г. при самолетна катастрофа загинаха командващият нигерийската армия генерал-лейтенант Ибрахим Атахиру и още 10 военнослужещи. Машината се разби при опит за кацане на летището в северния щат Кадуна.

През август 2015 г. седем души загинаха, след като военен самолет се разби в къща в северната част на Нигерия. По-рано същия месец хеликоптер падна в лагуна в Лагос, при което загинаха шестима души, включително американският пилот.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
самолетна катастрофа Нигерия военен самолет
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Футболист почина по време на мач в Чипровци

Футболист почина по време на мач в Чипровци

Тръмп: Украйна е виновна за поскъпването на горивата

Тръмп: Украйна е виновна за поскъпването на горивата

Германия взе над 10 млн. евро активи на Ружа Игнатова

Германия взе над 10 млн. евро активи на Ружа Игнатова

Кремъл заяви, че Украйна ще си плати

Кремъл заяви, че Украйна ще си плати

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Разбират ли се Доберманите с други кучета?

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 2 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Турция и Пакистан пращат войски в Саудитска Арабия

Турция и Пакистан пращат войски в Саудитска Арабия

Свят Преди 37 минути

Представители на трите държави проведоха извънредна среща в Рияд

Пезешкиан обяви, че преговорите със САЩ „нямат смисъл“

Пезешкиан обяви, че преговорите със САЩ „нямат смисъл“

Свят Преди 42 минути

Пезешкиан: Досега те ни атакуваха три пъти след преговори

Руски удар рани молдовски граничар

Руски удар рани молдовски граничар

Свят Преди 4 часа

Тофан: Ситуацията със сигурността около Молдова стана по-тежка

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

България Преди 5 часа

МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

България Преди 5 часа

Тя е предназначена за учителите в цялата страна

Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

Свят Преди 5 часа

Песков: Няма да коментирам конкретно този доклад

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Любопитно Преди 5 часа

Изследване над 4,5 милиона души показва как точният брой часове в леглото, заедно с физическата активност, могат значително да намалят риска от мозъчни заболявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Парите ни Преди 6 часа

Едва един от десет би издържал повече от половин година без доход, а инвестират само 8%. При възможност хората избират имоти, злато и земя, показва проучване на „Тренд“

Илон Мъск отново е трилионер

Илон Мъск отново е трилионер

Свят Преди 6 часа

Голяма част от богатството на Мъск е свързана с неговите дялове в компании

Владимир Путин

Newsweek: Това ли е кризата „Чернобил“ на Путин?

Свят Преди 6 часа

Смъртта на лаборантка в Сибир и изтритите предупреждения за чума възродиха сянката на „Чернобил“. Докато Кремъл твърди, че няма опасност, противоречивите съобщения и затегнатият граничен контрол в съседните страни засилват глобалното безпокойство

,

Може ли Албания да скъса с корупцията

Свят Преди 6 часа

Ръководителка на службите, бивш президент и бивш премиер - в Албания повдигането на обвинения на високопоставени политици и служители вече не е табу

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Любопитно Преди 6 часа

Търсенето на извънземен живот отдавна се фокусира върху откриването на „биосигнатури“ – химически следи, оставени от живи организми

Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му

Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му

България Преди 6 часа

Екип от учени подготви пренасянето на тленните останки от Гърция в България, а новите данни ще бъдат представени на пресконференция на 8 октомври

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

България Преди 6 часа

Oчакваната изборна активност е от 35,4%

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

България Преди 7 часа

Йотова обърна внимание и на стратегическото значение на Черно море

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 7 часа

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Пропофол е открит в организма на Йоргос Мазонакис - лекарството, свързано със смъртта на Майкъл Джексън

Edna.bg

Новият живот на Хари и Меган в Обединеното кралство: Между идилия и битка за сигурност

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Военен самолет се разби в Нигерия, загинаха всички 32 души на борда (ВИДЕО)

Nova.bg