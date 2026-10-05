Тежка самолетна катастрофа с 32 жертви в Нигерия

В оенен самолет на нигерийските военновъздушни сили се разби в щата Ондо, в югозападната част на страната, при което загинаха всички 32 души на борда, съобщи президентът на Нигерия Бола Тинубу. Това е една от най-тежките авиационни катастрофи в последните години в най-многолюдната държава в Африка.

Самолетът е изпълнявал „рутинен полет“ от Бенин Сити в южната част на Нигерия към икономическия център Лагос, когато се е разбил край Игбокода в щата Ондо малко след 9:00 ч. местно време, съобщиха президентът и военновъздушните сили.

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„Президентът изразява най-дълбоки съболезнования на семействата на 25-те пътници и седемчленния екипаж“, се казва в изявление на президентската канцелария.

„Това е болезнен момент за нашите въоръжени сили и за цялата нация“, заяви Тинубу.

Министърът на авиацията Фестъс Кеямо съобщи по-рано, че самолетът се е разбил в близост до военноморска база. Машината е била ATR-42 – двумоторен турбовитлов самолет, който може да превозва между 30 и 50 пътници.

Президентът заяви, че е „разпоредил на нигерийските военновъздушни сили незабавно да започнат задълбочено разследване на причините за катастрофата, за да бъдат предотвратени подобни инциденти в бъдеще“.

Говорителят на военновъздушните сили Ехимен Еджодаме съобщи по-рано, че „операциите по издирване и спасяване“ продължават в координация с компетентните институции и службите за спешна помощ.

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Полицията също потвърди катастрофата, но не предостави подробности.

През май 2021 г. при самолетна катастрофа загинаха командващият нигерийската армия генерал-лейтенант Ибрахим Атахиру и още 10 военнослужещи. Машината се разби при опит за кацане на летището в северния щат Кадуна.

През август 2015 г. седем души загинаха, след като военен самолет се разби в къща в северната част на Нигерия. По-рано същия месец хеликоптер падна в лагуна в Лагос, при което загинаха шестима души, включително американският пилот.