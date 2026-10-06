Времето във вторник: Студ от -2° сутринта, слънце и 26° през деня

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Предупреждение от първа степен – жълт код за очаквано образуване на слани е обявен в почти цялата България за вторник, 6 октомври, сочи справка в сайта на НИМХ. Само в четири области на страната няма предупреждение – Русе, Силистра, Варна и Бургас. В тези области има безопасния зелен код

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 октомври 2026, 06:28
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П редупреждение от първа степен – жълт код за очаквано образуване на слани е обявен в почти цялата България за вторник, 6 октомври, сочи справка в сайта на НИМХ. 

Само в четири области на страната няма предупреждение – Русе, Силистра, Варна и Бургас. В тези области има безопасния зелен код.

  • Какво е слана

Сланата е метеорологично явление, при което по повърхността на земята, тревата, листата или други предмети се образуват тънки ледени кристали.

Как се образува?

Сланата е резултат от процес, наречен десублимация. Когато температурата на повърхността на предметите падне под 0°C, водната пара от въздуха около тях преминава директно в твърдо състояние (лед), без първо да се втечни.

Областите, в които е обявен жълт код за слани за вторник, 6 октомври
Областите, в които е обявен жълт код за слани за вторник, 6 октомври Източник: НИМХ

За да се образува слана, обикновено са необходими няколко специфични условия:

  • Ясно небе: През нощта облаците действат като „одеяло“, което задържа топлината. Когато небето е ясно, топлината се излъчва обратно в космоса и повърхността на земята изстива много бързо.
  • Тихо време (без вятър): Вятърът разбърква въздушните слоеве и пречи на повърхността да се охлади достатъчно.
  • Висока влажност: Трябва да има достатъчно водни пари във въздуха, които да се превърнат в лед.
  • Ниска температура: Температурата на въздуха близо до земята трябва да бъде около или под нулата.

Защо е важна?

За земеделието: Сланата е опасна за селското стопанство, особено през пролетта или есента. Когато растенията са в период на цъфтеж или развитие, ледените кристали могат да повредят клетките им, което води до измръзване и унищожаване на реколтата.

Разлика с росата: Основната разлика е температурата. Ако температурата е над 0°C, водните пари се кондензират и се превръщат в капки вода (роса). Ако е под 0°C, те замръзват директно в лед (слана).

Накратко: Сланата е „ледената версия“ на росата, която се появява при ясни и студени нощи.

  • Прогноза за вторник, 6 октомври

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана - до минус 2°, по Черноморието - до 12°-13°, за София - около 1°. 

Във вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 23°. Атмосферното налягане още слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 6 октомври
Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 6 октомври Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, по най-високите части – умерен от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 10°.

Над Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Сутринта ще духа слаб западен вятър, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 29 мин. и залязва в 19 ч. Продължителност на деня: 11 ч. и 31 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 28 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

  • В следващите дни

В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, по-добре изразен в източната половина от страната.

Температурите бавно ще се повишават и минималните в четвъртък ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 12°, максималните - между 23° и 28°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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