„Разпадането на браковете ми е най-голямото съжаление“: Фил Колинс с разтърсваща изповед

Ф ил Колинс проговори за най-голямото съжаление в кариерата си. В интервю за предаването "Piers Morgan Uncensored" 75-годишният легендарен музикант се върна назад във времето, за да даде равносметка за цената, която е платил за световната си слава - тежкия удар върху трите му брака и дистанцията с децата му, пише Fox News.

„До известна степен съжалявам, че браковете ми се разпаднаха. Понякога аз си тръгвах сам. В един от случаите взех решението, а в други два - бях подтикнат. Но ако можех да напиша сценария на живота си, нямаше да го направя така. От друга страна, благодарение на всичко това днес имам пет страхотни деца. Така че трябва да търся баланса“, признава той.

Три брака и цената на славата

Музикантът е женен за първата си съпруга, Андреа Берторели, от 1975 до 1980 г. Колинс осиновява дъщеря ѝ Джоули, а по-късно двамата посрещат и съвместния си син Саймън.

Phil Collins reveals daughter Lily Collins burst into tears over fears he would die from alcoholism and says she regrets writing 'hurtful' open letter 'forgiving him' for his shortcomings https://t.co/01w172JimQ — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2026

От втория си брак с Джил Тавелман (1984–1996 г.) рок звездата има дъщеря - популярната днес актриса Лили Колинс. От третия си брак с Ориане Севей (1999–2006 г.) то има двама сина - Никълъс и Матю.

Спомняйки си за първия си брак, Колинс признава, че той се е разпаднал заради постоянните му отсъствия и мащабните турнета с групата Genesis: „В една и съща година с Genesis направихме три турнета в Америка, две в Европа и едно в Япония. Когато окончателно се разделихме със съпругата ми, момчетата от групата казаха: „Защо не ни каза? Щяхме да спрем турнето.“ Но за такива неща е лесно да се говори от разстояние на времето. Аз просто отсъствах и пътищата ни се разделиха“.

Въпреки неуспехите в личния си живот, барабанистът и певец споделя, че винаги се е стремил да бъде близо до децата си, и допълва, че никой не тръгва в живота с идеята да се развежда три пъти.

Прошката на Лили Колинс

Дъщеря му Лили Колинс, която днес е световна звезда благодарение на хита на Netflix „Емили в Париж“, описа сложните си отношения с него в своята автобиографична книга от 2017 г. "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me".

„Прощавам ти, че не винаги беше до мен, когато имах нужда, и че не беше бащата, когото очаквах. Прощавам ти грешките. И въпреки че може да изглежда твърде късно - не е така. Имаме още много време да продължим напред“, пише тя в емоционалния си текст.

Двамата успяха да оставят миналото си зад гърба си. През януари актрисата сподели снимки от отбелязването на 75-ия му рожден ден, написвайки: „Обичам те до луната и обратно…“

В трогателно послание за празника му тя сподели, че се чувства истински благодарна за възможността да се прегърнат, да се смеят заедно и да си припомнят миналото в такъв специален ден. По-късно, по случай Деня на бащата, Лили отново публикува съобщение, изразявайки синовната си обич:

„Вече и аз съм родител и имам съвсем ново разбиране и много по-дълбока оценка за всичко, което си направил и продължаваш да правиш. Малката Туве има късмет да те нарича свой дядо.“

През януари 2025 г. Лили Колинс и съпругът ѝ Чарли Макдауъл посрещнаха първото си дете - дъщеричката Туве, родена чрез сурогатна майка.