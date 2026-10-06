Не само кафе: 5 храни, които ви пречат да спитe

А ко често се въртите в леглото, броейки овце, или се събуждате отпаднали въпреки осемте часа в леглото, проблемът може да не е само в стреса или вечерното кафе. Това, с което пълним чинията си на вечеря, играе пряка роля за качеството на почивката ни.

Ето кои са основните хранителни „врагове“ на пълноценния сън, подкрепени от медицински изследвания:

1. Скритият кофеин

Кофеинът е стимулант, който блокира аденозина - веществото в мозъка, което ни сигнализира, че е време за сън. Той обаче се съдържа не само в кафето, но и в газираните и енергийните напитки, черния и зеления чай, черен шоколад и десерти като тирамису.

Според проучване в The Journal of Clinical Sleep Medicine, приемът на кофеин дори 6 часа преди лягане намалява продължителността на съня и увеличава нощните събуждания. Важен факт: скоростта, с която разграждаме кофеина, зависи от генетиката ни - хората с „бавен метаболизъм“ могат да получат безсъние дори от следобедно кафе.

2. Захар и бързи въглехидрати

Сладкишите, тестените изделия, белият хляб и сладките напитки предизвикват рязък скок на захарта в кръвта. Последващият спад кара организма да отделя хормоните на стреса адреналин и кортизол. Това може да ви събуди посред нощ с чувство за безпокойство, внезапен глад или раздразнение.

Мащабно проучване в The American Journal of Clinical Nutrition потвърждава, че високият прием на добавена захар значително увеличава риска от безсъние.

3. Люти и пикантни ястия

Пикантната храна е сигурен вариант за стомашен дискомфорт и киселинен рефлукс. В легнало положение стомашният сок лесно навлиза в хранопровода, което пречи на навлизането в дълбоките фази на съня.

Освен това капсаицинът (веществото в лютите чушки) повишава телесната температура. За да заспи, организмът всъщност се нуждае от леко охлаждане. Всяко покачване на температурата нарушава естествените биоритми.

4. Бързо хранене и ултрапреработени храни

Полуфабрикатите, колбасите и бързите храни са преситени с рафинирани въглехидрати и мазнини, които причиняват метаболитен стрес. Изследвания, публикувани в BMJ Open и Nutrients, свързват редовната им консумация с ниско качество на съня.

Освен това калоричните храни водят до натрупване на тегло, а хората с наднормено тегло са по-предразположени към нощна апнея (краткотрайно спиране на дишането по време на сън), което води до събуждане с чувство на пълна изтощеност.

5. Алкохол: Голямата илюзия

Алкохолът наистина помага за по-бързо заспиване, но това е уловка. С намаляването на нивата на етанол в кръвта през втората половина на нощта, сънят става повърхностен, накъсан и безпокоен. Мозъкът бива лишен от дълбоките възстановителни фази, а изследване сред над 11 000 души потвърждава, че вечерното питие трайно влошава качеството на почивката.