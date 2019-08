С офи Търнър ще ходи облечена така, както си пожелае.

Това става ясно от отговора ѝ по повод многото скорошни критики, отправени към нея.

Причината за това модните критици да откачат е, че Софи бе заснета как носи сандали с чорапи.

В отговор на всички публикации в социалните мрежи по отношение на модните решения на актрисата тя сподели, че единственото, което търси, е комфорт.

Актрисата от култовия сериал „Игра на тронове” написа следното в профила си в социалната мрежа Туитър:

„Всички излизате да изхвърлите боклука си облечени така и го знаете. Не се опитвам да направя нищо друго освен да дам нужния комфорт на краката си”.

Nah we’ve all been taking out the trash like this for years and you know it. I’m not trying to make anything happen other than giving my feet some much needed TLC. https://t.co/BLmptmDizs