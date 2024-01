Звездата от "Спасители на плажа" Никол Егерт е диагностицирана с рак на гърдата

З вездата от "Спасители на плажа" Никол Егерт е диагностицирана с рак на гърдата на 51 години.

Актрисата, която също участва в ситкома от 80-те "Charles In Charge", каза пред списание People, че е била диагностицирана с рак на гърдата в стадий 2 на крибриформен карцином в началото на декември.

‘Baywatch’ star Nicole Eggert, 51, diagnosed with breast cancer: ‘I’m just doing everything I can not to spiral’ https://t.co/pEhgoroiCV pic.twitter.com/BYMirOSjYd