Познахте ли я? Бивша сексбомба от "Спасители на плажа" се разходи из Лос Анджелис

Б ившата сексбомба от "Спасители на плажа" Ясмин Блийт беше забелязана в Лос Анджелис, Калифорния, докато вървеше по задачи с приятелка в четвъртък.

55-годишната звезда беше забелязана да носи столче за кола за кучета в магазин за хранителни стоки, преди да излезе "около 15 минути по-късно без него".

‘Baywatch’ star Yasmine Bleeth, 55, is unrecognizable 25 years after slipping into famous red swimsuit https://t.co/0iUOtwWzq6 pic.twitter.com/UPtqCOhykE — New York Post (@nypost) September 15, 2023

По-късно тя и приятелката ѝ се отправиха към The Original Farmer's Market, където се насочили към кафенето Charlie's Coffee Shop.

Актрисата си поръчала студено кафе и двете "прекарали около час в сладки раздумки".

По време на разговора им очевидец отбеляза, че "Ясмин слушаше внимателно, докато приятелката ѝ говореше" и "изглеждаше отвратена от нещо, тъй като изплези език".

По време на неангажиращата им разходка Блийт носеше светъл дънков гащеризон, под който бе наметната розова тениска.

Тя допълни небрежния си ансамбъл с бяла чанта за пазаруване, бежови чехли и коса, вързана на ниска конска опашка.

Former ‘Baywatch’ star Yasmine Bleeth goes makeup-free while running errands in airy jumpsuit https://t.co/NhqXrXVenj pic.twitter.com/IaCZUq3t63 — Page Six (@PageSix) September 15, 2023

Откакто се отказа от актьорството преди 20 години, родената в Ню Йорк актриса рядко се появява на публични места.

Блйит изигра бляскавата спасителка Каролин Холдън в 72 епизода на сериала "Спасители на плажа", който превърна нея и колегите ѝ в звезди, сред които Памела Андерсън, Дейвид Хаселхоф, Кармен Електра, Никол Егерт и Майкъл Нюман.

Но тя се бори с личните си демони извън камерата, включително с пристрастяването си към кокаина, което я доведе до рехабилитация през 2000 г.

Близо година по-късно тя е арестувана, след като шофира на магистрала в Мичиган. Властите откриват в колата ѝ спринцовки с кокаин за инжектиране.

При претърсването на близката ѝ хотелска стая полицията открива още повече кокаин и принадлежности за употреба на наркотици.

Тя е откровена за битката си с наркотиците и в статия за Glamour от 2003 г. пише, че "съзнателните опити да не употребявам наркотици сега са част от живота ми и винаги ще бъдат".

Докато е в рехабилитационна клиника, тя се запознава с настоящия си съпруг Пол Черито.

Тя казва за връзката си: "Казват, че не трябва да се впускаш в никакви връзки през първата година на трезвеност - особено с някой, който е в програмата, но с Пол се влюбихме веднага".

EXCLUSIVE: Former Baywatch star Yasmine Bleeth rocks a denim jumpsuit on a rare sighting in Los Angeles while enjoying coffee with a friend https://t.co/VVpweG6va3 pic.twitter.com/f2cWxVBES9 — Josiah Williams (@Josiah_FL) September 14, 2023

Двамата нямат деца и през август отпразнуваха 20-ата годишнина от сватбата си.

Тя е свързвана романтично и с бившата звезда от "Приятели" Матю Пери, актьора от "Полицейска академия" Стив Гутенберг и колегата ѝ от "Спасители на плажа" Дейвид Шарвет.

Rarely-seen ex-Baywatch star Yasmine Bleeth, 55, steps out in LA to run errandshttps://t.co/iXdiJtc2uS pic.twitter.com/HQxdbo4Rx9 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) September 15, 2023

Преди да се откаже от актьорството, тя участва в множество телевизионни филми в края на 90-те години, а по-късно пренася таланта си на сребърния екран с роли в „Heaven or Vegas“, „Coming Soon“ и „Undercover Angel“.