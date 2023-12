Зрителният контакт по време на разговор има изненадващо мощен ефект

М оже да се види много през очите ни по време на разговор. Нужно ли е обаче да осъществяваме директен зрителен контакт един с друг или е достатъчно само да се гледаме в лицата при комуникация?

Изследователи в Канада открили, че когато двама души разговарят рядко се гледат взаимно. Честотата на очния контакт е нещо още по-рядко, но колко често се случва, може да предскаже вероятността участникът да проследи погледа на другия човек, докато разговорът тече.

Взаимното гледане е едно от най-основните невербални комуникационни поведения, но не е добре проучено, обяснява екипът, отчасти защото наличната по-рано мобилна технология за проследяване на очите имала ограничение в измерването на движението на очите по време на взаимодействия в реалния живот.

Making Eye Contact With Someone Has a Surprisingly Powerful Hidden Effect https://t.co/vu1S1d6F8Y