Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни

20 януари 2026, 08:13
З релищна гледка в последните часове. Полярно сияние огря в различна степен почти цяла Европа.

Космическият феномен беше забелязан през изминалата нощ дори в южноевропейските държави, сред които е и България.

Уникално: Заснеха полярно сияние над България (СНИМКИ/ВИДЕО)

Снимките от Плевенско са на Александър Николаев и на тях се вижда червеникавият спектър от сиянието. Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни, предава NOVA.

Полярно сияние озари небето над България (ВИДЕО/СНИМКИ)

Причината за „цветната“ нощ е поредна изключително силна геомагнитна пулсация.

Слънчевата буря се очаква да продължи и в следващите часове. 

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

