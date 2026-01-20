Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

З релищна гледка в последните часове. Полярно сияние огря в различна степен почти цяла Европа.
Космическият феномен беше забелязан през изминалата нощ дори в южноевропейските държави, сред които е и България.
Уникално: Заснеха полярно сияние над България (СНИМКИ/ВИДЕО)
Снимките от Плевенско са на Александър Николаев и на тях се вижда червеникавият спектър от сиянието. Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни, предава NOVA.
Полярно сияние озари небето над България (ВИДЕО/СНИМКИ)
Причината за „цветната“ нощ е поредна изключително силна геомагнитна пулсация.
Слънчевата буря се очаква да продължи и в следващите часове.