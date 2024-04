"Зомби болестта на елените": Двама ловци умират от рядко заболяване

Д вама ловци в САЩ са починали от рядка прионна болест - агресивно заболяване на централната нервна система, което се причинява от странни, неподходящи протеини.

Тревожното е, че учените предполагат, че двойката е хванала болестта от северноамерикански елени, заразени с хронична болест на изтощение (ХБН). Ако това е вярно, това ще бъде първият известен подобен случай, въпреки че изследователите подчертават, че все още не са открити "убедителни доказателства".

Според ново проучване на Здравния научен център на Тексаския университет в Сан Антонио през 2022 г. 72-годишен мъж внезапно започва да изпитва объркване и агресия.

Станало ясно, че той и негов приятел са консумирали дивеч от популация елени, заразени с CWD - друго прионово заболяване, засягащо елени, лосове, северни елени и лосове. Наричана "зомби болест на елените", болестта предизвиква драстична загуба на тегло, препъване, хаотично поведение и други неврологични симптоми.

И двамата пациенти по-късно умират. При аутопсията на мозъците им е установено, че те са развили спорадична болест на Кройцфелд-Якоб (CJD) - прионното заболяване, което най-често се среща при хората.

"Анамнезата на пациента, включително подобен случай в неговата социална група, предполага възможно ново предаване на CWD от животно на човек. Въз основа на моделите на нечовекоподобни примати и мишки, междувидовото предаване на CJD е правдоподобно", пишат авторите на изследването.

