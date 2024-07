Знаете ли защо е забранено да се пие алкохол в Космоса

К осмическата треска наближава с голяма скорост. През следващите две години НАСА планира да изпрати астронавти обратно на Луната чрез програмата си "Артемида"; Международната космическа станция (МКС), която е проектирана да обикаля в орбита 15 години, но вече навършва 26 години в Космоса и скоро ще бъде заменена; а учените сериозно разглеждат възможността за пилотирани мисии в дълбокия Космос.

Като прибавим към това и разрастването на проектите за космически туризъм, които изстрелват хора с дълбоки джобове до ръба на Космоса, за кулинар възниква един въпрос: какво ще ядем, когато стигнем там?

"Храната е нещото, което държи астронавтите в кондиция", казва д-р Соня Брунгс, заместник-ръководител на операциите за астронавти в Европейската космическа агенция.

"Добрата храна, подходящата храна с голямо разнообразие, съобразена с нуждите на отделните астронавти, е от решаващо значение за успешната мисия в дълбокия Космос. Мисля, че хората подценяват колко е важно това."

Понастоящем на астронавтите се дават малки пакети с храна, съдържащи готови ястия. Тези ястия се произвеждат от специализирани компании за производство на храни и след това се замразяват, дехидратират или термостабилизират. Астронавтите добавят вода, за да затоплят или охладят ястията, за да ги консумират; те могат също така да вземат със себе си специална храна, която им напомня за дома (тя също трябва да бъде внимателно приготвена и термостабилизирана).

Има някои забранени неща: всичко, което има трохи, например хляб, не може да се носи в Космоса, тъй като трохите лесно могат да се разнесат във въздуха в среда с ниска гравитация, което означава, че могат да бъдат вдишани или да попаднат в жизненоважно оборудване. Солта е ограничена поради факта, че тялото съхранява натрий по различен начин в Космоса, което води до ускорена остеопороза, а алкохолът също не е разрешен, тъй като влияе на системата за рециклиране на отпадните води в МКС.

"Новостта определено е проблем", казва Брунгс.

"На астронавтите, които са в Космоса само шест месеца, им липсват хрупкавост и текстура. За психическото благополучие е наистина важно да има разнообразие от текстури и особено за мисиите в дълбокия Космос - да има разнообразни храни за ядене."

През 2021 г. НАСА стартира предизвикателство за храна в дълбокия Космос, за да открие нови начини за създаване на храна в Космоса с ограничени ресурси, произвеждайки минимални отпадъци, като същевременно осигурява безопасна, питателна и вкусна храна, която може да се използва при дългосрочна мисия в дълбокия Космос.

Solar Foods, базирана в Хелзинки, е една от осемте компании, достигнали до финалната фаза на предизвикателството. Тяхната забележителна концепция: използване на космически отпадъци за създаване на протеини.

"Произвеждаме храна от въздуха, буквално", казва Артуу Лууканен, старши вицепрезидент на Solar Foods в отдел "Космос и отбрана". Компанията му открива във финландската провинция ядлив микроб, който расте, като се храни със смес от въглероден диоксид, водород и кислород. Резултатът е източник на протеини от бактерии. Протеинът може да се смесва с различни вкусове или текстури, за да се създадат различни видове питателни храни, като паста, протеинови барове, алтернативни меса и дори заместител на яйцата.

"Започнахме да мислим за космическа храна, тъй като във всяко космическо местообитание имате на разположение два основни отпадъчни газа: водород и въглероден диоксид", казва Луканен.

"Така че това, за което говорим тук, всъщност не е просто технология за производство на храна за Космоса, а нещо, което ще бъде неразделна част от системата за контрол на околната среда и поддържане на живота."

Протеинът на Solar Foods може да се превърне в паста или прах и да се смеси с брашно и други типични хранителни съставки, за да се създадат обогатени с протеин храни като макаронени изделия, протеинови барове и дори шоколад. Продължават експериментите, за да се установи дали може да се смеси с масла и да се превърне в нещо с текстура на пържола с помощта на 3D принтер.

Свежата храна също е от значение: въпреки че таблетките витамини могат да помогнат, астронавтите се нуждаят от пресни продукти и продължават експериментите за отглеждане на зеленчуци в тази уникална среда с нулева гравитация и нулева слънчева светлина. На борда на МКС има собствена малка зеленчукова градина, известна като Veggie, където астронавтите изучават растежа на растенията в условията на микрогравитация.

На Земята Interstellar Lab на Мерит Айлънд, Флорида, е разработила модулна биорегенеративна система за производство на микрозеленчуци, зеленчуци, гъби и дори насекоми; компанията е и финалист в конкурса на НАСА Deep Space Food Challenge, заедно с Enigma of the Cosmos в Мелбърн, Австралия, фирма, която работи по начин за ефективно отглеждане на микрозеленчуци в космоса.

Едно от нещата, които изглеждат вероятни, е, че бъдещето на космическата храна ще включва гъби. Трима от шестимата финалисти в конкурса на НАСА за храни за дълбокия Космос работят по идеи, свързани с гъби, включително Mycorena от Гьотеборг, Швеция, която е разработила система, използваща комбинация от микроводорасли и гъби за производство на микопротеин (вид протеин, който идва от гъби, често използван в алтернативни месни продукти).

"Гъбите са много устойчиви", обяснява Карлос Отеро, който работи в екипа за научноизследователска и развойна дейност в Mycorena.

"Те могат да растат върху различни субстрати, растат бързо и можете да проектирате малка и ефективна система, способна да произвежда достатъчно храна за екипажа. Освен това е много здрава, устойчива на радиация и лесна за съхранение и транспортиране."

Цялата тази космическа храна е в затворена кръгова система, като крайният продукт може да бъде отпечатан на 3D принтер, за да се създаде храна, малко наподобяваща текстурата на пилешко филе. Допълнително предимство е, че техният протеинов източник съдържа всички основни аминокиселини, от които се нуждае човешкият организъм, за да функционира.

С нарастването на възможностите за частните компании да се включат в космическата надпревара, нарастват и възможностите за частните готвачи. Главният готвач Расмус Мунк от ресторант "Алхимик" в Копенхаген, удостоен със звезда "Мишлен", е сред многото, които са готови да излетят. Неотдавна Мунк обяви партньорство със SpaceVIP за потапящо кулинарно преживяване на частния космически кораб Space Perspective's Spaceship Neptune, където билетите струват 397 000 паунда (495 000 долара) на човек за шестчасово пътуване до ръба на Космоса.

Той е един от многото готвачи, които виждат потенциал в обслужването на богати туристи по време на търговски космически полети. Но въпреки че е лесно да се смята, че тези разработки са предназначени само за малцина, които могат да си позволят такова пътуване (или да станат астронавти), развитието на космическата храна не се отнася само до това какво ще ядем в нулева гравитация, а и до това, което може да се окаже, че ще ядем на нашата планета. Предизвикателството на НАСА за храна в открития Космос е предназначено и за създаване на усъвършенствани хранителни системи, които ще са от полза за нас на Земята, като дават възможност за нови пътища за производство на храна в екстремни условия и райони с недостиг на ресурси.

"Изправени сме пред големи предизвикателства, когато става въпрос за изменението на климата, особено по отношение на сушите, които влияят на възможностите ни за производство на храни", казва Лууканен.

"Космосът поставя това на крайно изпитание, при което използваме ресурсите, които се считат за отпадъци от други дейности, и ги превръщаме в продукт с добавена стойност. Това е философията на кръговата икономика. Земята е най-добрият космически кораб, на чийто борд някога сме се качвали, а тя разполага с ограничени ресурси."

За Кристина Карлсон, ръководител на отдела за научноизследователска и развойна дейност в Mycorena, важи същият принцип:

"Нашият проект работи за ефективно използване на ресурсите както на Земята, така и в Космоса", казва тя.

"Почти няма емисии и почти няма отпадъци. Космосът е просто една екстремна среда, в която можете да предизвикате развитието на подобен тип проекти: ако работи там, ще работи и на Земята.", допълва тя.

Третият етап на предизвикателството на НАСА за храна в дълбокия Космос е в ход това лято и има за цел да провери допълнително как тези проекти биха могли да работят в условия, подобни на космическите. Това е нещо, което трябва да се следи отблизо: макар да е почти сигурно, че тези нови храни ще станат част от хранителния профил на астронавтите в космоса, изглежда също така вероятно те да повлияят на начина, по който се храним на Земята в бъдеще.

