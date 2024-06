Ягодова луна отбелязва началото на лятото, ето какво означава

Л ятото е на път да започне с ярко начало. Пълнолунието за този месец, известно като Ягодова луна, ще бъде най-пълно в петък, 21 юни - един ден след лятното слънцестоене - и ще свети в съзвездието Стрелец. Луната също ще изглежда ярка и пълна в четвъртък (20 юни) и събота (22 юни).

Името Ягодова луна, за съжаление, не означава, че розова луна ще се появи на нощното небе. Всъщност, името не е и астрологичен термин, а научен и културен.

Сладкото име се свързва със сезона на ягодите, с плодовете, готови за бране по това време.

Тъй като небесното събитие се случва на лятното слънцестоене, когато слънцето е в най-високата си точка за годината, луната също ще „изглежда по-голяма от всякога“.

„Тъй като пълнолунието през юни 2024 г. се случва на слънцестоенето, в същия ден, когато слънцето е абсолютно най-високо в годината, пълнолунието на този месец на 21-ви е най-ниското пълнолуние, наистина, най-ниското, което сме виждали от години “, пише редакторът по астрономия на The Farmers Almanac Боб Берман. „Тъй като луната е толкова ниско, ще изглежда по-голяма от всякога. Това се нарича „Лунна илюзия“.

Зрителите на нощното небе трябва да гледат на югоизток, за да видят как пълната луна се издига над хоризонта - и там тя ще изглежда голяма и златиста.

Докато основното събитие е в петък, луната ще изглежда почти пълна в четвъртък, според НАСА.

Златният оттенък е, защото луната върви по ниска, плитка пътека през небето, но името произлиза от индианските племена "алгонкини".

Племената са живели в североизточния регион около 8000 години преди пристигането на английските заселници и са използвали пълнолунието през юни, за да разберат кога ягодите са узрели за прибиране на реколтата.

И легендата гласи, че ако изядете ягода при пълнолуние през юни, тогава всяко желание, което желаете, ще се сбъдне.

Древните европейци наричали луната "медовина" или "медена луна".

Медовината е напитка, създадена чрез ферментация на мед, смесен с вода и понякога плодове, подправки, зърна или хмел. В някои страни медовината се нарича още медено вино.

Някои писания предполагат, че времето около края на юни е било времето, когато медът е бил готов за прибиране на реколтата, което е направило това „най-сладката“ Луна.

А думата „меден месец“ датира поне от 1500 г. в Европа.

„Традицията първият месец на брака да се нарича „меден месец“ може да е свързана с това пълнолуние поради обичая да се женим през юни или защото „медената луна“ е „най-сладката“ луна в годината.“, според Гордън Джонстън от НАСА.

