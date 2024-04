Розова луна ще наблюдаваме в небето тази седмица

М етеорният дъжд Лирид е в разгара си тази седмица. Всяка година от 15 до 29 април десетки падащи звезди преминават през небето в това зрелищно шоу, благодарение на Розовата суперлуна.

Розовата луна получава името си от цвета на цъфтящите цветя по това време на годината. Нарича се още Луната на разчупващия се лед, Луната на пробуждане, Луната на пробуждането и Луната на яйцето. В юдаизма Розовата луна е известна като Пасхалната луна, защото бележи първия ден от еврейския празник Пасха (Песах).

