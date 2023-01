Еволюция: Тигрови змии се променят, за да поглъщат по-едра плячка

Ч ерепите на змиите могат да еволюират само в рамките на няколко поколения, за да се приспособят към нови начини на хранене, установи австралийско проучване, цитирано от Синхуа.

Изследването, публикувано от Университета на Аделаида, разкри, че костите в челюстите на тигровите змии растат, когато се хранят с по-едра плячка.

Учените са изследвали две популации от тигрови змии, една на континента и една от остров Карнак край бреговете на Западна Австралия.

Поради липсата на по-дребна плячка като жаби на остров Карнак, змиите разчитат да се хранят с големи пилета на морски птици, за да оцелеят. Пилетата са до три пъти по-големи от обичайната плячка за този вид змия.

Според традиционните схващания еволюцията обикновено може да отнеме няколко милиона години. Екипът на университета в Аделаида обаче установи, че интензивният натиск на естествения подбор е причинил промяна на формата на черепа на змиите, откакто са били въведени на острова преди по-малко от 100 години. Причината за това е, че те поглъщат пилетата цели.

