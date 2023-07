Шансът да бъдем ухапани от отровна змия се е увеличил, ето защо

Т ъй като в последно време опасности дебнат отвсякъде - силно изменение на климата, политически и военни конфликти, опасни вируси, защо да не добавим още една към списъка: по-топлото време ще означава по-чести ухапвания от отровни змии.

Проучването е проведено в Джорджия, САЩ, щат дом на 17 вида отровни змии, въпреки че само седем от тях са често срещани край хората. Според анализа от проучването с всяко повишаване на температурата с един градус по Целзий води до средно 6 процента увеличение на ухапванията от змии.

Известно е, че змиите реагират на сезонните промени във времето, навлизайки в подобно на хибернация състояние, известно като брумация през зимата, така че тази новина може би е очаквана.

Въпреки това, изследователите не отишли твърде далеч в размишления около причините за това явление. Възможно е да има връзка с по-топлото време, а човешката дейност, да допринася за това увеличение, а може да е и биологията на змиите.

„Не знаем много за това как времето стимулира взаимодействието между хората и змиите. Една от причините за това е защото много от наистина опасните ухапвания от змии се случват на места, където липсват добри данни за причините за заболеваемостта и смъртността на населението“, казва екологът Ноа Сковроник от университета Емори в Джорджия.

„Можем да научим много за ухапванията от змии дори с доста скромни данни и като използваме установени епидемиологични методи. Това проучване демонстрира именно това.“

Сковроник и останалата част от екипа разгледали 3908 случая на хоспитализация, свързани с ухапвания от отровни змии, в периода от 2014 до 2020 г. Тези случаи били съпоставени с метеорологичните условия от всеки ден, включително подробности като температура и валежи.

Интересно е, че летата показали най-голям общ брой ухапвания от змии, през пролетта обаче имало най-силна връзка между температурата и ухапванията. Възможно е по-високите летни температури да правят змиите по-мудни, посочват изследователите.

Проучването не се опитва да предвиди как бъдещите покачвания на температурата могат да повлияят на риска от ухапване от змия, но разширяването на градските райони вече прави по-вероятно тези влечуги да пресекат пътя си с този на хората.

Броят на ухапвания от змии са повече от 5 милиона годишно, изчислява Световната здравна организация, и са отговорни за до 138 000 смъртни случая всяка година. Отровата от змия може да причини множество здравословни проблеми - ампутации и други трайни увреждания.

„Ключовият фактор за намаляване на негативните срещи е образованието“, казва херпетологът Лорънс Уилсън от университета Емори. „Нека хората знаят какви местообитания предпочитат змиите, за да внимават повече, когато се озоват на място, където подобна среща е вероятна.“

„Змиите и хората могат да живеят съвместно, дори с отровните змии, стига да уважаваме и разбираме техните местообитания и нужди.“

Изследването е публикувано в GeoHealth.