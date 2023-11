Мобилни устройства: Каква е връзката с репродуктивното здраве

В ече от десетилетия броят на сперматозоидите на мъжете по света намаляват. Въпреки че изследователите имат най-различни хипотези, никой не е сигурен каква е конкретната причина. Ново проучване от Швейцария добавя още един рисков фактор към уравнението - мобилните телефони. Това съобщи Deutsche Welle .

След анализиране на проби от семенна течност на повече от 2800 млади мъже, швейцарските учени са установили връзка между обявеното от участвалите в проучването интензивно използване на мобилен телефон и заниженото ниво на сперматозоиди в семенната течност.

Подвижността или морфологията на сперматозоидите не се влияе от използването на различни мобилни телефони. Няма доказателства и за това, че държането на мобилния телефона в джоба или в раницата влияе различно върху концентрацията на сперматозоидите.

Изследователите са започнали проучването през 2005 и са го приключили през 2018 година. Резултатите показват, че в първите години на изследването отражението на използването на мобилен телефон върху нивата на сперматозоиди е било по-голямо, отколкото в последните години. "Това отразява и преминаването към по-нови технологии - най-вече от 2G към 3G и 4G, които кореспондират с понижаване на изходната мощност на телефона", пишат изследователите.

