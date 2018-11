Китайски учен твърди, че е помогнал да бъдат създадени първите генномодифицирани бебета в света – близнаци, които са родени този месец, съобщава сп. „Нейчър” (Nature).

Новината предизвика шок и възмущение в научната общност в целия свят, въпреки че засега няма категорични доказателства, които да я потвърждават.

Хъ Дзянкуй, изследовател в Южнокитайския университет за наука и технологии в Шънджън, обяви, че е имплантирал в жена ембрион, който е бил генетично редактиран, за да се забрани генетичната пътека, позволяваща на клетките да бъдат заразени с вируса на СПИН.

Във видеоклип Хъ заявява, че двете момичета, родени след експеримента, са здрави и сега са у дома си с техните родители. Според учения геномното секвениране на ДНК е било успешно и мутацията ще бъде предадена на следващите поколения.

Резултатите от труда на Хъ не са публикувани, нито пък близначките са били подложени на тестове от други учени.

И все пак дори идеята, че казаното от Хъ е истината, поражда страх. До този момент техниките за редактиране на човешкия геном се използват само за научни изследвания и не се прилагат върху живи хора. Налице са данни за странични ефекти, които пораждат сериозни опасения за безопасността на тази технология.

Документите, публикувани в регистъра на клиничните проучвания в Китай, показват, че Хъ е използвал CRISPR-Cas9 инструмент за редактиране на генома, за да забрани ген, наречен CCR5, който образува протеин, позволяващ на ХИВ да влезе в клетките. Бащата на момичетата е носител на вируса, водещ до СПИН, докато майката не е. Липсата на CCR5 обаче увеличава значително риска от заразяване с болести като западнонилска треска и грип.

По въпросния начин са били редактирани 16 от 22 тестови ембриона, като от тях 11 са имплантирани на шест жени, преди да бъде постигната успешната бременност с близначките.

Според критиците на действията на Хъ, в момента няма критична медицинска нужда за подобно редактиране на човешкия геном, защото ограничаването на риска от предаване на вируса ХИВ се постига и с традиционни медицински средства. А страховете са, че технологията може да изпревари регулациите и да прекрачи етичните норми за генетични модификации на хора.

Създаването на бебета, с редактирани гени, е в противоречие с насоките, публикувани от Министерството на здравеопазването в Китай през 2003 г., но не нарушава никакви закони. В същото време СПИН е голям проблем в страната с население от над милиард души.

Новината за първите бебета с редактиран геном идва, докато изследователите в областта, се подготвят за голяма международна среща по темата в Хонконг, която ще се проведе от 27 до 29 ноември.

Ключова цел на срещата е постигането на консенсус за етични норми как трябва да се процедира с редактирането на генома при яйцеклетки, сперматозоиди или ембриони на хора.

„Разбирам, че работата ми ще бъде оспорвана, но вярвам, че семействата се нуждаят от тази технология и съм готов да приема критиките заради тях”, заявява Хъ.

