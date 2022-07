Увеселителните паркове, които оставиха тъмна следа в историята

У веселителните паркове са място за чудеса, Място, което сбъдва мечтите както на малките деца, така и на възрастните търсачи на силни усещания. Тези гигантски, цветни площадки за игра са популярни дестинации за семейни ваканции и празнуване на детски рождени дни. На пръв поглед увеселителните паркове са изпълнени с радост и вълнение.

Посетителите имат пълно доверие, че техниката на атракционите гарантира тяхната безопасност и че компаниите, управляващи парковете, вземат всички предпазни мерки. В края на краищата, те не биха имали право да работят, ако съществуваха някакви рискове, нали?

Всъщност, въпреки усилията да се потулят различни скандали и инциденти, увеселителните паркове по целия свят са били подвеждани под отговорност за ужасяваща небрежност, често водеща до загуба на невинни животи.

Предстои да разгледаме няколко такива случаи, подбрани от StarsInsider

Парк "Страната на чудесата на Джилиан" - 2022 г.

Наскоро 62-годишен работник умира след падане на популярния кей "Gillian's Wonderland" в Ню Джърси. В изявление на президента на увеселителния парк Джей Джилиан се посочва, че работникът е бил на асансьор, преди да получи "фаталният удар" на 2 май.

"С тъга съобщаваме, че служител на подизпълнител, работещ на асансьор в Gillian's Wonderland Pier, е претърпял фатален удар в понеделник сутринта", пише Джилиан. "Сътрудничим на всички компетентни органи за задълбочено разследване на причината за този трагичен инцидент", добави той. "Когато получим повече информация, ще я предоставим."

Джилиан е и кмет на Оушън Сити и се кандидатира за преизбиране, а в публикация на страницата на кампанията му беше обявено, че временно ще преустановят дейностите по кампанията.

Dreamworld, Австралия - 2016 г.

Увеселителният парк Dreamworld е разположен на австралийския Голд Коуст в Куинсланд. Всяка година той приема около един милион посетители, предимно деца и семейства.

През 2016 г. обаче забавният ден се превръща в трагедия, когато популярното влакче Thunder River Rapids се поврежда. Два от саловете се блъскат един в друг, в резултат на което единият се преобърща и смаза хората вътре.

Две деца оцеляват, но четирима възрастни загиват почти веднага. Продължително разследване стига до заключението, че управленският екип на Dreamworld е виновен и не е предприел необходимите мерки, за да осигури безопасността на атракциона.

В съда стана ясно, че Dreamworld не е правил рутинна оценка на безопасността на атракциона повече от 30 години преди инцидента. На компанията беше наложена глоба в размер на 2,5 милиона щатски долара.

Случаят вдъхновява въвеждането на ново наказателно престъпление за непредумишлено убийство в промишлеността в щата Куинсланд. Въпреки това Dreamworld не може да бъде обвинен със задна дата за четирите загубени живота.

Увеселителен парк Канкария, Индия - 2019 г. -

През 2019 г. в увеселителния парк Канкария в Индия се случва един от най-страшните инциденти, които можете да си представите.

Увеселителният парк край езерото, разположен в Ахмедабад, разполага с малък избор от влакчета и атракциони. Един от тяб бил атракцион в стил махало, който люлеел посетителите от една страна на друга, докато те са привързани към седалките си в кръгова формация.

На 14 юли 2019 г. зрителите с ужас виждат как основната шахта се разцепва, докато атракционът е в пълен ход, и 31 пътници се сгромолясват на земята, заклещени в седалките си. Двама души загиват, а останалите 29 били сериозно ранени.

По-късно става ясно, че 10 дни преди инцидента ръководството на парка е извършило одит на безопасността. Докладът заключава, че 11 от 23-те прегледани атракциона са имали значителни механични проблеми. Не е изненадващо, че атракционът, който се срутил по-малко от две седмици по-късно, е бил отбелязан в този списък.

Аквапарк Schlitterbahn, САЩ - 2016 г.

В аквапарка Schlitterbahn в Канзас Сити се намира една особено опасна атракция. Водната пързалка Verrückt е открита през 2012 г. и се рекламира като най-високата водна пързалка в света.

Точно наречена, думата Verrückt на немски означава "луд". Височината на пързалката е 52 м, което е приблизително 17 етажа. На Verrückt пътниците на салове се спускат по вертикална стрела със скорост 113 км в час.

Конструкцията на пързалката я прави изключително рискова. Седмица преди откриването на пързалката в унищожителен доклад на инженерна фирма се казва, че е "гарантирано, че саловете понякога ще се издигат във въздуха по начин, който може да доведе до тежки наранявания или смърт на пътниците".

Action Park, САЩ - 1978-1996 г.

Откъде да започнем? Водният парк във Върнън, Ню Джърси, отваря врати през 1978 г. и бързо си спечелва прозвището "Паркът на инцидентите".

Трудно е да си представим, че някой друг увеселителен парк в историята е бил толкова зле проектиран. Ето само няколко от вълнуващите атракции, на които са се радвали гостите на Екшън парка, според History.com: "Затворена водна пързалка с пълен цикъл, в който клиентите се оказваха с окървавени носове. Атракцион на колела без спирачки, който се спускаше по писта от бетон и стъклопласт. Сладководен басейн с гигантски вълни, които изискваха от спасителите да спасяват над две дузини хора на ден."

Алпийската пързалка, която един от гостите описва като "гигантска писта за разкъсване на кожата на хората, маскирана като детска атракция", е причина за най-малко 27 наранявания на главата и 14 фрактури на костите. Басейнът с приливните вълни беше агресивен и предизвика много инциденти, тъй като вълна след вълна се разбивали над главите дори на най-високите гости.

До окончателното затваряне на парка трима души се удавили в този басейн. Екшън паркът е окончателно затворен през 1996 г. след шест смъртни случая и безброй наранявания.

Wet 'n Wild, САЩ - 1994 г.

Водният парк Wet'n Wild в Орландо беше водещият парк на франчайза. Той е основан от създателя на SeaWorld и е открит през 1977 г. Най-известната пързалка, наречена "Черната дупка", представлявала плътно затворен черен тунел, който билтъмен отвътре. Гостите преминавали през пързалката на плувка за двама души.

През 1994 г. един човек е тежко ранен на пързалката, след като е ударен от нещо в тъмното. Когато излязъл от пързалката, краката му били парализирани, а за да се възстанови, трябвало да му поставят метална пластина във врата. Той съди парка за 1,73 милиона щатски долара и печели. В съда Wet 'n Wild заявява, че не знае за никаква опасност.

Няколко служители на парка обаче свидетелстват, че хората постоянно засядат, но че политиката им е да изпращат следващия преди да се уверят, че предишният гост е напуснал безопасно пързалката. Това означавало, че гостите често се блъскали един в друг в тъмното и получавали наранявания. Wet n' Wild Orlando е затворен през 2016 г.

The Derby Racer, САЩ - 1911 г.

