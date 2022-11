Празник на скръбта и на реколтата: Историята на Деня на благодарността

П рез 2022 г. Денят на благодарността се пада на 24 ноември, а от 1941 г. насам той винаги е в четвъртия четвъртък на ноември. За много американци Денят на благодарността е най-важният ден в годината, като измества дори Коледа и Хелоуин.

В много отношения той не се различава от традиционния празник на реколтата в Обединеното кралство, доколкото има за цел да благодари на Бога за богатата реколта преди настъпването на зимата. Американската версия също се фокусира върху този аспект, но акцентът е върху семейството и приятелите, които се събират, за да се насладят на празнична трапеза, поднесена с голяма доза патриотизъм.

Кога е бил първият в историята Ден на благодарността?

Първият документиран Ден на благодарността през 1619 г. е пряк резултат от това, че английските заселници буквално благодарят на Бога за това, че са се приземили благополучно на американска земя, след като са прекарали опасни месеци в открито море.

Но повечето американци знаят за по-символичната версия от 1621 г., когато две индиански племена - уампаноаг и патуксет - разменят хляб с новопристигналите бащи пилигрими. За разлика от версията от 1619 г. обаче, събитието от 1621 г. е малко по-романтично и е лесно да се разбере защо е завладяло националното въображение.

Защо някои хора намират Деня на благодарността за противоречив?

Отговорът идва в две различни форми. Много историци се съмняват в достоверността на събитията от 1621 г., за разлика от събитията от 1619 г., но никой не се съмнява около съдбата на индианците. За тях европейската колонизация е била пълно бедствие. Да вземем например двете племена, които може би са присъствали, а може би не са присъствали на събитието от 1621 г.

Уампаноагите са почти унищожени по време на Войната на крал Филип през 1675-76 г. (един от най-кървавите конфликти в историята на САЩ), а хората от племето патуксент са напълно унищожени от европейските болести в рамките на няколко години.

Затова за много коренни американци Денят на благодарността е ден на скръб.

Кога Денят на благодарността става празник?

За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем назад във времето на Джордж Вашингтон (1732 - 1799 г.), който обявява четвъртък, 26 ноември 1789 г., за "Ден на обществената благодарност".

Въпреки лошото владеене на английски език от страна на Вашингтон (Джон Адамс описва Вашингтон като "твърде неграмотен, неук, нечетящ за положението и репутацията си"), той възнамерява да установи един ден в календара, в който нацията да се събере и да отпразнува своето гражданство.

Но тази дата в никакъв случай не е окончателна. Следващите президенти обявяват Деня на благодарността в различни дни, седмици и дори месеци до 1863 г., когато Ейбрахам Линкълн обявява, че Денят на благодарността трябва да се признава ежегодно в последния четвъртък на ноември.

Защо датата на Деня на благодарността се променя (отново)?

През 1939 г. Денят на благодарността се пада в последния четвъртък на ноември, както обикновено, но датата е 30 ноември. Президентът Франклин Д. Рузвелт, загрижен, че празнуването на Деня на благодарността може да окаже икономическо въздействие върху разходите за Коледа, променя датата на предпоследния четвъртък на ноември.

Тридесет и два щата се съобразяват с новата директива, но шестнадесет отказват, така че в продължение на две години в САЩ има два празника на благодарността. Всичко това се променя на 6 октомври 1941 г., когато Конгресът се опитва да определи законно последния четвъртък на ноември за Ден на благодарността, но Сенатът - отчитайки годините, когато ноември има пет четвъртъка - се отдръпва и вместо това обявява предпочитание към четвъртия четвъртък на ноември.

Камарата на представителите се съгласява и на 26 декември 1941 г. президентът Рузвелт подписва резолюцията, малко повече от три седмици след като САЩ неохотно влизат във Втората световна война.

Как се празнува Денят на благодарността?

В днешно време, разбира се, всичко се върти около пуйката и тиквения пай за десерт, а приятелите и семейството пътуват из цялата страна, за да се срещнат и съберат. А от 1869 г. насам американският футбол се е превърнал в почти същия синоним на Деня на благодарността, както и вездесъщата пуйка (повече за това по-късно).

I was honored to pardon Chocolate and Chip, our national Thanksgiving turkeys. pic.twitter.com/sNcaI6NEqj