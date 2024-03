Златна Lego част е продадена за 18 101 долара (СНИМКИ)

М агазинът “Гуудуил” получи рядка 14-каратова златна маска “Канохи Хау” от линията “Бионикъл” на “Лего” (Lego). Магазинът я е продал на търг за повече от 18 000 долара на 21 февруари според сайта на търговския обект.

Златната част от “Лего” била открита, след като магазинът “Гуудуил” е доставил торба със стока в централния магазин на Пенсилвания по-рано този месец.

“Доставката получихме в малка, изглеждаща стара кутия от “Лего”, казва Чад Смит, вицепрезидент по електронна търговия и технологии за “Гуудуил” в Северна Централна Пенсилвания, пред People.

Смит казва, че управителят на магазина първо е пуснал артикула в продажба на сайта на “Гуудуил” за $14,95.

„Магазинът не знаеше, че частта от конструктор “Лего” е толкова скъпа, докато хората не започнаха да питат дали могат да купят артикула за 1000 долара“, казва Смит.

