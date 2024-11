Животът на Меган Маркъл в кралското семейство

М еган Маркъл стана част от кралското семейство през 2018 г., след като се омъжи за принц Хари. Животът им във Великобритания обаче не продължи толкова дълго, колкото се надяваха феновете.

Изданието Express разказва какво казват кралски експерти за избраницата на принц Хари.

The two things Meghan Markle wanted from the Royal Family - but she couldn't have#meghanmarkle #dailyexpress #royalfamily #royals pic.twitter.com/sdKsUBG5We