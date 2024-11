„Намираме се на кръстопът“: Принц Хари и Меган Маркъл с видео послание

П ринц Хари и Меган Маркъл заявиха, че се намират на „кръстопът“ в работата си в съвместна публична изява за първи път от месеци.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се появиха във видеопослание, в което обсъдиха приоритета на безопасността на децата в интернет чрез тяхната фондация Archewell.

