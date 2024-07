„Животът без ски състезания е доста скучен": Линдзи Вон за нагласата ѝ на победител

О лимпийската състезателка по ски спускане Линдзи Вон даде специално интервю за ВВС, в което разказа за кариерата си на спортист.

Тя сподели, че все още не е била навършила 18 години, когато е присъствала на първата си церемония по откриването на олимпийски игри, за да представи Съединените щати като спортист на Зимните игри през 2002 г.

Спомените ѝ за това събитие са оформени не само от розовата видеокамера, която си спомня, че е държала, но и от чувствата на родната ѝ нация в това бурно време.

“The mental pressure that athletes have is so much more challenging than the physical pressure.”



Olympic skier @lindseyvonn on the importance of giving young athletes resources to help them handle the pressures of competition and social media. pic.twitter.com/eFqCYh55FE — Katty Kay (@KattyKay_) July 1, 2024

„Когато бях на 17, отидох в Солт Лейк Сити, беше точно след 11 септември. Това беше този невероятно емоционален и обединяващ момент за Америка – и за мен самата. Мечтаех да бъда олимпиец, откакто срещнах Picabo Street, когато бях на девет години, така че да влезеш на стадиона по време на церемониите по откриването беше толкова невероятно“, казва тя на Кей. „Освен спечелването на златото във Ванкувър през 2010, това беше най-емоционалното преживяване в живота ми.“

Това вдъхващо благоговение влизане в нейните първи Игри е засенчено в паметта ѝ само от победата ѝ осем години по-късно, момент, за който тя казва, че се е чувствал „доста луд“.

„Спечелването на Олимпиадата е нещо много специално“, казва Вон, наричайки го „печатът на валидността“, който ѝ е липсвал. „Бях спечелила всичко – спечелих световни първенства, всички титли. Спечелването на злато в Северна Америка наистина зададе тона на моето съзнание в Съединените щати.“ Като първата американка, спечелила олимпийското злато в ски спускането, тя се завърна у дома като шампион и истинска знаменитост, влизайки на калифорнийското летище LAX под бурни аплодисменти.

One last time I will stand in the starting gate.

One last time I will feel the adrenaline running through my veins.

One last time I will risk it all.

One last time... I will remember it forever.

Let’s do this! pic.twitter.com/cIQBDdgfGo — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 9, 2019

„Помислих си „Тук ли е Меджик Джонсън?“, смее се тя. „Всички в терминала ме гледаха и ръкопляскаха за мен. Това беше тази медийна експлозия, която не очаквах, защото бях спечелил около 45 Световни купи преди Олимпиадата – но на никой не му пукаше, докато не спечелих във Ванкувър."

По времето, когато се пенсионира през 2019 г., тя беше най-титулуваната скиорка.

Вон казва, че адреналинът, а не хвалебствието, я кара да се занимава със спорта и това е частта, която ѝ липсва най-много в живота ѝ след пистите.

„Адреналинът е нещо като кислород за мен“, обяснява тя. „Имам нужда от това. Най-трудното нещо в тази следваща глава от живота без ски състезания е, че трябваше да се опитам да измисля начин да намеря това вълнение и приключение, без да се състезавам по нанадолнище.“

През 2022 г. Вон публикува мемоари "Rise" за безмилостния си стремеж към високи постижения и той, както и този разговор с Кей, разкриват спортистка, подхранвана от собствения си стремеж да се състезава. „Адреналинът е нещо, от което се храня; имам нужда от него. Обичам го. Това е, което ме тласка. Имам нужда от предизвикателство, нещо, което да ме тласка“, казва тя. „Животът без ски състезания е доста скучен, честно казано."

В съзнанието на победителя: „Натискът е привилегия“

Вон обяснява, че карането на ски е умствена игра за нея и е имало специфичен начин на мислене, за който е знаела, че ще гарантира победа.

„Моето идеално състояние на ума е същото състояние, в което бях, когато спечелих Олимпиадата; мисля, че това беше може би най-доброто състояние на ума, в което съм била[по време на кариерата си“, казва тя.

„Исках да бъда агресивна, но същевременно спокойна. Готова и свръхосъзната, но и спокойна. Това е такова противоречие. Искаш да бъдеш всички тези неща едновременно! И най-важното е, че искате да бъдете всички тези неща всеки път", казва тя. „Рутината е нещо, което е наистина важно за спортистите, защото искате да се опитате да влезете в същото състояние на ума“, добавяйки, „Много е трудно да се повтори.“

Въпреки бруталните ѝ физически наранявания и борбите с психичното здраве, които е обсъждала през годините. Вон признава, че пътят към по-добро здраве след болките е бил дълъг и "10 пъти по-труден" от подготовката за нейните големи победи в ските. Тя е имала частична смяна на коляното, но Вон не съжалява за времето си на пистите и изглежда с радост приема болките, които все още търпи, като същевременно признава, че емоционалният стрес тежи по-тежко на спортисти като нея, отколкото физическите трудности.

„Мисля, че психическият натиск, който имат спортистите, е много по-предизвикателен от физическия“, казва Вон. „Като спортисти ние винаги сме в страхотна форма. Ще ми бъде трудно да намеря спортист, който да не е в отлично физическо състояние. Но мисля, че психическият аспект променя всичко. Всеки има напрежение. Но аз чувствам този натиск е привилегия."

Тя вярва, че тази перспектива ѝ е помогнала да постигне успех. „Ако използвате натиск във ваша полза, това може да бъде огромна движеща сила. Но е толкова лесно да му позволите да стигне до вас. Особено сега със социалните медии: Когато спечелих Ванкувър през 2010 г., Facebook тъкмо достигаше разцвета си и аз Не мисля, че съм бил изправен пред толкова много критики, колкото спортистите сега. Натискът, който имат спортистите, е невероятен."

Вон говори е за това как по-младите спортисти, особено тийнейджърите, които отиват на игрите в Париж, могат да се подготвят да се справят с глобалното внимание и натиска на социалните медии, докато се състезават на такова високо ниво.

„Знам, че Международният олимпийски комитет работи върху различни програми за изкуствен интелект, за да помогне за премахването на тази реч на омразата онлайн“, казва Вон. „Нито един спортист не може да каже, че няма да погледне социалните си медии по време на Олимпиадата – това никога няма да се случи. Знаете, че всеки спортист ще погледне. И всичко, което е необходимо, е един коментар, който прочете, който просто ще се играе в главата ти отново и отново – случвало ми се е много пъти. Трудно е да блокирам този шум."

The former World Cup racer and skiing legend proves that retirement is anything but boring. #SKI https://t.co/1qd7WWwhxm — SKI Magazine (@skimagonline) July 1, 2024

И още по-трудно за тийнейджърите. „Трудно е да научиш 17-годишно момче, което отива на Олимпиадата, да разделя“, казва Вон. „Имах депресия и никога не съм казвал на никого, докато не бях в средата на 20-те... защото всъщност нямаше ресурси като терапия.“

Вон разкри и начина, по който се чувства, след като скиорството вече не е нейна професия.

„По-трудно е, отколкото очаквах“, казва Вон. „Минаха пет години и разбрах, че няма нищо, което да запълни дупката на ски състезанията. Никога повече няма да карам с 85 мили в час. Но трябва да карам ски Кицбюел , което е най-трудната писта за мъже в света. Винаги съм искала да карам ски срещу мъжете, но никога не съм имала възможност да карам ски отново в света и бях толкова щастлива. И тогава приключих с това и си казах: „Добре, върнах се да не правя това повече“ и това беше едно от най-лошите неща за мен, защото получих малко от това, което имах – и вече го нямам."

В разговора с ВВС Вон нарича преминаването от професионалното каране на ски „като смърт“, но тя намира пътя си обратно към пистите по може би по-безгрижен начин, отколкото манталитетът на победителя е позволявал някога преди.

„Днес карането на ски е като това, което беше, когато бях дете. Обичам да карам ски с хора и да виждам как други хора се наслаждават на планината по начина, по който аз се наслаждавам на планината.“

