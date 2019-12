Линдзи Вон предложи брак на приятеля си

В сряда 35-годишната олимпийска медалистка Линдзи Вон изненада своя годеник Пи Кей Събън за Коледа като му предложи брак. Двойката се сгоди за първи път през август, но според Линдзи това не означава, че тя не може да даде пръстен на партньора си, пише сп. "Пийпъл".

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi