Животни почитани като богове: 8 август е Международен ден на котката

8 август е денят, в който празнуваме един от най-разпространените и древни домашни любимци, отбелязваме Международния ден на котката. Тези животни са били почитани като богове. Е, това не е изненадващо, котките са едни от най-готините същества на планетата: те са независими, любознателни, авантюристични, имат невероятна физиономия и способността да се лекуват сами - поне през повечето време.

Ето каква е историята на международния ден на котката:

Котките са месоядни дребни космати бозайници - в по-голямата си част - с четири крака, опашка и нокти, които хората са опитомили като домашни любимци от древни времена, въпреки че са произлезли от африканската дива котка и са ги използвали за лов на паразити.

Първите исторически сведения на човека за котките могат да бъдат открити в културата на древноегипетската цивилизация. Изглежда, че всички ние свързваме котките с египтяните, поради тяхното обожание и разглеждане им като богове. Богинята Мафдет е първото известно котешко божество и по време на Първата династия е смятан за защитник срещу змии, скорпиони и злини, така че за египтяните котките са били не само божества, но и защитници.

По-късно, след падането на египетската династия, котките стават популярни навсякъде! Гърците и римляните ги използвали за борба с вредителите, а на Изток котките те били притежание на богати и заможни хора. Но през Средновековието в Европа котките се свързват със суеверия и са заподозрени в пренасяне на болестта по време на Черната смърт през 1348 г. Това е причината твърде много котки да бъдат убити през тази епоха и едва през 1600 г. репутацията и популацията им започва да се възстановява.

В Америка котките са били част от товара на корабите за колонизация, за да се сведат до минимум паразитите и болестите. В днешно време котките сякаш са една от поп иконите в съвременното общество - сред нас има около половин милиард. А от 2002 г. насам, благодарение на "Международния фонд за защита на животните", котките имат свой собствен празник!

