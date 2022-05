Уинона, Ванеса, Амбър... Жените до Джони Деп през годините

В ръзката на Джони Деп с Амбър Хърд завърши със съдебна битка и процес за клевета за 50 милиона долара през май 2022 г.

Но Хърд далеч не е първата известна любов на Деп, тъй като той е излизал с някои от най-големите имена от 80-те до днес.

Ето кои са бившите съпруги, годеници и приятелки на Джони Деп:

Джони Деп и Лори Ан Алисън

"He is a soft-hearted person who isn't abusive at all, He's a soft person, he would never lay a hand on a woman. Nor he would hurt an animal. "



-Lori Anne Allison about her ex-husband Johnny Depp. pic.twitter.com/lwNTrP6jbw — Johnny Depp Fan (@justjdepp) May 7, 2022

Деп се жени за първата си съпруга, гримьорката Лори Ан Алисън, през 1983 г., когато той е само на 20 години. Алисън, която е шест години по-възрастна от него, се срещнала с бъдещата звезда чрез брат си, който свирил в група, наречена Kids with Depp, според Rolling Stone.

Мнозина твърдят, че Деп е стартирал кариерата си заради Алисън, тъй като тя го запознала с Никълъс Кейдж, който от своя страна го запознал със собствения си агент, който осигурил на Деп прослушване за „Кошмар на Елм Стрийт“ от 1984 г. - първата му екранна роля.

Двойката се разделя през 1985 г., но остава в добри отношения, като Алисън разказва пред TMZ през 2016 г., че Деп е „мил човек“, който никога не ѝ е посягал - въпреки обвиненията от последната съпруга на Деп - Амбър Хърд.

Джони Деп и Шерилин Фен

Johnny Depp and Sherilyn Fenn pic.twitter.com/XR7e067Ktw — 🖤🥀 (@deppsmoon) May 21, 2022

Деп срещнал следващата си партньорка, актрисата Шерилин Фен, докато снимал късометражен филм през 1985 г., наречен „Dummies“.

Двойката продължава да излиза три години, като си сътрудничи отново през 1987 г. в епизод на „21 Jump Street“. Според Brides.com те дори са били сгодени.

Двойката се разделила на следващата година, но подобно на Лори Ан Алисън, Шерилин Фен никога не е казвала лоши неща за бившия си съпруг.

„Той беше много сладък. Беше първата ми любов“, разказва тя пред The Big Issue през 2017 г. „Намерих истинска любов. Тя беше с някого, който вървеше по същия път, а дори и да не беше така, любовта и връзката ни бяха достатъчно силни – готвихме заедно, излизахме, смеехме се, плачехме."

Джони Деп и Дженифър Грей

Jennifer Grey Had 'Bonfire' Love with Johnny Depp Yet He Moved on with Her 'Neighbor' - Inside His Romanceshttps://t.co/AAOkLhGOgb — AmoMama USA (@amomama_usa) May 20, 2022

Актрисата от „Мръсни танци“ Дженифър Грей започва да се среща с Джони Деп през 1989 г., като Грей твърди, че той ѝ е предложил две седмици след срещата им чрез нейния агент по това време.

Според нея Деп е бил „невероятно красив“ и „изненадващо отворен, забавен, странен и сладък“ на първата им среща, но по-късно той имал проблеми с гнева и ревността, което я накарало да отмени годежа си с него само девет месеца след първата им среща.

Джони Деп и Уинона Райдър

Lost in history… Johnny Depp and Winona Ryder pic.twitter.com/bJRksNGeH8 — Luciano Antonio D'Angelo (@LucianoDAngel20) May 18, 2022

Деп се влюбил в Уинона Райдър, след като я забелязал на премиерата на филма на Райдър от 1989 г. - „Пожар в слабините!“.

Те се срещнали отново месеци по-късно чрез общ приятел и участвали заедно във филма „Едуард Ножиците“ от 1990 г..

Деп дори си направил татуировка „Уинона завинаги“ на бицепса си.

Двойката се разделила през 1993 г., а Деп променил татуриовката си на "Вино завинаги".

И въпреки това Уинона Райдър все още говори с любов за времето им заедно и дори свидетелства от негово име по време на процеса който той води срещу последната си съпруга Амбър Хърд.

Джони Деп и Елън Баркин

Ellen Barkin says 'jealous' Johnny Depp threw wine bottle at her https://t.co/F4915LRH0Q pic.twitter.com/YRMyjIQzcx — New York Post (@nypost) May 19, 2022

Джони Деп започнал да се среща с актрисата Елън Баркин през 1994 г. Двамата се срещали за кратко пред очите на публиката, а през 1998 г. започнали "неофициална връзка", докато снимали „Страх и омраза в Лас Вегас“.

Според Деп Баркин все още таи „злоба“ към него, защото той никога не е заявил официално, че се среща с нея.

Елън Баркин свидетелства срещу него по време на делото, което той води срещу последната си съпруга Амбър Хърд. Баркин твърди, че Деп веднъж е хвърлил бутилка вино по нея.

Джони Деп и Кейт Мос

johnny depp and kate moss appreciation post<3 pic.twitter.com/u9q32qXUQV — alex / kenobi tomorrow (@jdeppfxnn) May 23, 2022

Деп и моделът Кейт Мос започнали да се срещат в края на 1994 г., след като се срещат чрез знаменития писател на Vanity Fair Джордж Уейн.

Двойката била заедно до 1998 г.

Оттогава насетне Мос е споделяла колко тежка е била раздялата за нея, като е разказвала, че това е довело до „години сълзи“ за Деп.

Кейт Мос също свидетелства по делото между Деп и Хърд, като заяви, че Деп никога не ѝ е посягал.

Джони Деп и Ванеса Паради

Johnny Depp and his ex Vanessa Paradis never wed, but they were partners and parents. https://t.co/gN6QyTcWwZ — Us Weekly (@usweekly) May 21, 2022

Деп започнал да се среща със следващата си дългогодишна любов - Ванеса Паради, през 1998 г. след раздялата му с Мос и краткия романс с Баркин.

Френската певица Паради се срещнала с Деп, докато той снимал филма „Деветата порта“ в Париж и продължили да излизат 14 години.

Двойката имат дъщеря - Лили-Роуз и син - Джак.

Двойката обяви, че се разделя през 2012 г., като Деп разказва пред Rolling Stone, че не е било лесно да се разделят.

Джони Деп и Амбър Хърд

Does anyone else find it chilling how Amber Heard is smirking and borderline laughing as Johnny Depp talks about the way she mistreats Whitney? Throwing wine and verbal abuse to your own sister. Ma’am, your reaction is messed up. 😒 #fixyourface #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/fUMjTIWPa6 — False Crack Hui (@falsecrackalack) May 25, 2022

Слуховете, че Деп се среща с актрисата Амбър Хърд започнаха през 2009 г., когато двамата се снимаха във филма "Дневникът на едно пиянде".

Двойката се ожени през 2015 г. на частния карибски остров на Деп.

През 2016 г. Хърд подава молба за развод, като започна да твърди, че Деп я е насилвал. Актьорът заведе дело за клевета срещу нея и в момента то е в ход.