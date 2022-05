Джони Деп по-харесван от всякога? Парфюмът му се продава на всеки 3 секунди

Ф илмовата кариера на известния актьор Джони Деп може и да пострада от съдебните дела и обвиненията на бившата му съпруга Амбър Хард, но в света на парфюмите историята е съвсем различна.

Шишенце парфюм „Savage” на „Диор” се продава на всеки три секунди, а лицето на този аромат е Деп.

Модният критик Джон Помплиано коментира статия на Мари Клеъри в Тwitter, където този парфюм е обявен за "най-продаваният".

Despite most labels dropping Johnny Depp, @Dior decided to stick with him.



Why?



They sell a bottle of his fragrance 'Sauvage' every 3 seconds. At $160 a bottle, that's over $4.5 million a day in sales 🤯 pic.twitter.com/CWzPMUlDpW