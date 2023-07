Жена с всякакви таланти: Коя е Лотти Дод, най-младата шампионка на Уимбълдън

Ф еновете на тениса се надяват, че Кейти Бултър може да подражава на успеха на Ема Радукану на US Open през 2021 г., като спечели Уимбълдън тази година. Но както Бултър, така и Радукану, която по невероятен начин спечели титлата си от Големия шлем, когато беше още 18-годишна, би било добре да погледнат към геройствата на Лоти Дод, ако някога изпитват затруднения на корта.

Дод остава най-младата шампионка на сингъл на Уимбълдън, след като печели първата си титла на SW19, когато е само на 15 години, на този ден през 1887 г.

Тя печели титлата още четири пъти и дори предизвиква трима от най-добрите мъже тенисисти по онова време да премерят сили, като побеждава и тримата въпреки увереността им, че ще спечелят.

На 21-годишна възраст Дод се отказва от тениса, за да може да се занимава с различни спортове, сред които шейни, фигурно пързаляне, голф, хокей и стрелба с лък.

Родена е като Шарлот Дод през 1871 г. в Еджуърт, Чешир, и е имала късмета да има двама родители, които са осигурили на дъщеря си инструментите, от които се е нуждаела, за да усъвършенства занаята си. Построили два тенис корта в задната си градина, като единият бил с твърда настилка, а другият - с трева.

През 1883 г. се свързва с по-голямата си сестра Ан и започват да участват в турнири на двойки.

Дебютът ѝ на сингъл през 1885 г., когато е само на 13 години, завършва с победа за скъпоценната тийнейджърка.

Тя прави още по-голяма вълна през следващата година, когато побеждава Мод Уотсън, спечелила първата титла при жените на Уимбълдън през 1884 г.

