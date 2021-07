К огато лятната жега удари с пълна сила Джакобабад, градът се оттегля на закрито, сякаш се крие от нападение по време на война. Улиците са пусти, а жителите се охлаждат както могат, предвид температурите, които достигат до 52 градуса по Целзий, пише британското издание „Телеграф“ (The Telegraph).

Малцина се радват на лукса да имат климатик, но прекъсванията на тока са изключително чести. Местната болница се изпълва с пациенти, получили топлинен удар, най-вече хора, чийто поминък означава, че са принудени да се осмелят да излязат навън.

„Когато стане толкова горещо, дори не можете да стоите на краката си“,

споделя един местен жител на име Замир Алам.

Къде е най-горещото място на света

„Когато градусите надхвърлят 50 градуса по Целзий, това е много, много труден момент. Хората не излизат от къщите си и улиците са пусти“, разказва Абдул Баки, собственик на магазин в града.

Градът, с население около 200 000 души в провинция Синд, Пакистан, отдавна е известен с жегите си. Но наскоро проучване установи, че неговата смесица от горещина и влажност го правят едно от само двете места на Земята, които официално са преминавали прага. В който времето става по-горещо, отколкото човешкото тяло може да понесе.

Тъй като този район на Пакистан край долината Инд се смята за едно от местата, които са най-уязвими в света по отношение на климатичните промени,

има опасения, че температурите Джабабад могат да се повишат дори още.

Том Матюс, преподавател по климатични науки в университета в Лафборо, и колегите му миналата година анализираха данните на глобалната метеорологична станция и установиха, че Джакобабад и Рас ал Хайма, североизточно от Дубай в Обединените арабски емирства, са преминали временно смъртоносния праг на горещина.

Най-негостоприемното място на земята

Този момент се случва десетилетия по-рано отколкото прогнозираха компютърните модели на климатичните промени на Земята.

Тази граница на смъртта, над която става по-горещо, отколкото човешкото тяло може да понесе, е била преминавана само за по-няколко часа. Не особено прецизните регистри на смъртните случаи не позволяват да се установи дали преминаването на прага е довело до вълна от смъртни случаи.

Джакобабад и Рас ал Хайма може и да споделят брутално високи температури, но иначе са много различни и илюстрират различните предизвикателства, пред които различните места ще се изправят заради климатичните промени.

В богатите ОАЕ, където климатикът и електричеството са в изобилие, смъртоносния праг може да има малък ефект върху местните жители. Не така стоят нещата в Джакобабад обаче и там хората ще трябва да намерят други начини да се адаптират към новите климатични условия.

В Джакобабад всеки опитва да се охлади по някакъв начин,

а на местния пазар най-честата стока са електрическите вентилатори и нискотехнологичните охладители с размерите на пералня, които отделят освежаваща мъгла. Електрическите решения обаче са подкопани от честото спиране на тока. В центъра на града прекъсванията са за по три или четири часа, а в по-отдалечените райони периодите са по-дълги.

Решението може да е слънчев панел, но цената от 50 долара за бройка е много скъпо за повечето местни жители. Предлагат се и евтини китайски батерии. „Всеки има нужда от електричество тук. То не е за гледане на телевизия, а за охлаждане“, казва търговецът на електрически стоки Мохамад Икбал.