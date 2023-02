Еритритолът: "Здравословният" подсладител, който ни убива

З аместителят на захарта, наречен еритритол, е свързан със съсирването на кръвта, инсулт, инфаркт и смърт, според ново проучване.

Хората със съществуващи рискови фактори за сърдечни заболявания, като диабет, са два пъти по-склонни да получат сърдечен удар или инсулт, ако имат най-високи нива на еритритол в кръвта си, според проучване, публикувано в списание Nature Medicine.

Zero-calorie sweetener erythritol has been linked to an increased risk of cardiovascular events, including heart attacks and strokes for older adults consuming high amounts and already at risk of heart disease, according to a new study. https://t.co/OKAhh4KrF4