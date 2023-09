Все по-близо до Слънцето: Индийският космически апарат с четвърта успешна маневра

И ндия успешно извърши четвърта околоземна маневра на космическия апарат за изучаване на слънцето "Адитя-L1" (Aditya-L1), съобщи ТАСС.

Графикът за маневрите на апарата се спазва, което е успех за мисията. Следващата ще е при достигането на точката на Лагранж L1, която е на 1,5 милиона км от Земята. Тя е планирана за 19 септември.

#AdityaL1 spacecraft, India's first space-based mission to study the Sun, during the early hours on Friday, underwent the fourth earth-bound manoeuvre successfully, ISRO said.https://t.co/mSGGAaKW6b