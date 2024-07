Заслугата за виното дължим на астероида, убил динозаврите преди 66 млн. г.

И зследователите, които търсят вкаменени гроздови семена в Колумбия, Панама и Перу, са открили семена на възраст между 60 и 19 милиона години, а един от примерите е от най-старото грозде, откривано някога в Западното полукълбо. Изследователите смятат, че разпространението на гроздето може да е станало в резултат на промените в околната среда след измирането през креда и палеоген.

Най-старите известни вкаменени семена от семейство гроздови са открити в Индия и са на възраст 66 милиона години. Това е приблизително времето на удара Чиксулуб, който е унищожил неаванските динозаври и 76% от всички живи видове на планетата, но изглежда, че той е направил чудеса за предците на гроздето.

