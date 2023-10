Защото го заслужават! Кендъл Дженър и Ева Лонгория дефилираха на Седмицата на модата в Париж

С едмицата на модата в Париж не би била Седмица на модата в Париж без L'Oreal и точно тогава френската козметична марка стартира най-новото си представяне на подиума в неделя вечерта.

На фона на Айфеловата кула известните лица на марката се събраха във френската столица за ревюто "Walk Your Worth", което е празник на женствеността, даващ възможност за изява.

Кендъл Дженър, Хелън Мирън, Ел Фанинг и Ева Лонгория бяха сред тези, които се разходиха по модния подиум в парижката нощ, а Анди Макдауъл, Виола Дейвис и боливудската легенда Айшвария Рай също дефилираха.

27-годишната Кендъл, която подчертаваше стройното си тяло в елегантна сребриста рокля, неизбежно привлече вниманието в началото на събитието.

Тъй като цветовете на метала се оказаха доминираща тема на вечерта, 78-годишната Хелън се присъедини към американския модел със своята собствена раздвижена сребриста рокля, допълнена с вкус и пристегната талия.

Dame Helen Mirren, 78, showcases wild crimped hair do while dazzling in mirrored silver gown on runway of L'Oreal's Walk Your Worth show during Paris Fashion Week https://t.co/FLZjo6cPQq pic.twitter.com/ZgeJTfQNaU