Възможно ли е AI да възроди културата на учене

С мразяващ е фактът, че разчитането на изкуствения интелект (AI) може да накара учениците да се чувстват откъснати от дисциплините в училище, а това в крайна сметка да доведе до криза в мотивацията за учене в клас. Това съобщава Джулия Леонард, доктор по философия и асистент в катедрата по психология в Yale University.

Yale University и много други университети се опитват да адаптират учебните занятия към ChatGPT. Докато учителите обсъждат как да попречат на учениците да използват изкуствения интелект за писане на есета, децата се борят с друг въпрос, който измъчва преподавателите по математика: Защо трябва да уча това, ако компютърът може да го направи вместо мен?

Сега е подходящ момент да се разгледат начините, по които калкулаторите са повлияли на обучението по математика и как най-добрите преподаватели са се ориентирали към преподаване заедно с постоянно развиващите се технологии.

Математиката може би е най-добрият пример за преподаване в ерата на изкуствения интелект, пише изданието Psychology Today.

Machine learning-based AI-powered applications are all around us, on our GPS, streaming platforms, virtual assistants, even identifying spam emails for us. #technology #training #ai #bigdatatrunk #career #linkedin #learning #data #bigdata #innovation #learninganddevelopment pic.twitter.com/UGZuK08g6O