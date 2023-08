Хуманоидните роботи са все по-близо: Как ще повлияе това на работата ни?

„Представете си най-големия пазар за физически продукт, който можете. Вероятно мислите ли за мобилни телефони? Коли? Имоти? Всички те са малки, ако ги сравним с нов продукт, който предстои да излезе и, който ще засенчи тези гиганти“, каза Джорди Роуз, главен изпълнителен директор на Sanctuary AI.

Базираната във Ванкувър фирма разработва хуманоиден робот, наречен Phoenix, който, когато бъде завършен, ще може да разбира какво искаме, начина, по който работи светът и ще има уменията да изпълнява нашите команди.

„Дългосрочният общ адресируем пазар е най-големият, който някога е съществувал в историята на бизнеса и технологиите - това е пазарът на труда. Това са всички неща, които искаме да бъдат направени. Има обаче още доста време докато стигнем до там“, каза той.

Г-н Роуз все още не се ангажира с посочване на конкретно време, когато да очакваме робот да ни отмени с къщната работа. Но други хора от сектора, казват, че това може да стане в рамките на десет години.

Десетки фирми по света работят върху технологията. В Обединеното кралство Dyson инвестира в ИИ и роботика, насочена към домакинската работа. Може би най-известната компания на пазара е Tesla - компанията за електрически автомобили на Илон Мъск, където разработват и хуманоидния робот Optimus. Според г-н Мъск той може да излезе на пазара само след няколко години.

Ще видим дали това ще се окаже така. Това, което можем да кажем сега е, че скокът в развитието на изкуствения интелект означава, че моментът, в който хуманоидните роботи ще излязат на пазара се наближава.

„Десет години, с темпото, с което технологията се движи сега, са цяла вечност. Знаете ли, че всеки месец има нови фундаментални разработки в света на ИИ, които водят до огромни промени“, казва г-н Роуз, който има опит в теоретичната физика и е основател на компания за квантови изчисления.

Основният интерес към ИИ избухна в края на миналата година, когато ChatGPT беше представен на света. Способността му да генерира всякакви текстове и изображения породи вълна от инвестиции в ИИ технологиите.

Но разработването на ИИ, който би позволил на робот да изпълнява полезни задачи, е по-различна и далеч по-трудна задача.

За разлика от ChatGPT и неговите конкуренти, хуманоидните роботи трябва да могат да се ориентират във физическия свят и да могат да разбират как обектите в този свят се свързват и взаимодействат едни с други. Задачи, които за нас изглеждат много лесни, са големи подвизи за хуманоидните роботи.

Например, като част от пробен проект, роботът Phoenix на Sanctuary опакова дрехи в найлонови торбички в задната стая на канадски магазин. „Това са действия, които изискват ангажирането на много различни и сложни системи в роботите, управлявани от ИИ, защото торбичките са меки и отпуснати, прозрачни са... има място, където се отварят. Обикновено след като отворите торбичката, трябва да освободите едната си ръка и след това да вземете нещо, което да поставите в нея“, казва г-н Роуз.

„Действията с торбичките всъщност са много, много трудни за роботите“, добавя той. Това някак прави днешните хуманоидни роботи да изглеждат много по-малко страшни от някои техни холивудски събратя.

Sanctuary има система за обучение на Phoenix за извършване на специфични задачи като тази с торбичките. В партньорство с бизнеса, където се обучава, процесът ще бъде заснет и дигитализиран. Тези данни след това се използват за създаване на виртуална среда, която освен че съдържа всички обекти, симулира физиката, включително гравитацията и съпротивлението.

След това ИИ може да практикува задачата в тази виртуална среда. Може да отнеме милион опита и когато разработчиците преценят, че ИИ е овладял процеса във виртуалния свят, ще му бъде позволено да опита и във физическия.

По този начин Phoenix е обучен да изпълнява около 20 различни задачи.

Едно от най-големите предизвикателства е да се даде на робота усещане за допир, така че да знае колко натиск да приложи върху даден обект.

„Използваме сръчност при този тип задачи, което идва част от еволюционното ни наследство, което е дълго около... милиард години. Това е много трудно за машините“, казва г-н Роуз.

Все още има много работа, докато се създаде робот, който да може да се справи с всички задачи, които биха могли да възникнат в дома или на натоварено работно място.

„Не можете да поставите робот в неструктурирана среда и да го помолите да се движи наоколо, без да бута или унищожава нещата. Технологията все още не е стигнала до този момент“, казва проф. Алиреза Мохамади, който е създал лабораторията за интелигентност на роботизираното движение в Университет на Мичиган-Диърборн.

Той посочва, че можете да подложите ИИ на милиони сценарии за обучение, но винаги има шанс в реалния свят той да срещне нещо, което никога не е виждал преди, и да реагира по непредсказуем и може би дори опасен начин.

