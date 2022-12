Защо прегръдките са толкова утешаващи

С ъс сигурност в момент на мъка, стрес или болка, една прегръдка би ви утешила.

След тежък и изтощителен ден, в който работа, колеги или други фактори са съсипали настроението ви и са изсмукали енергия ви, прегръдката на любим човек би могла моментално да ви презареди и да ви дари с усмивка.

Но защо един на пръв поглед ежедневен и маловажен жест може да ни донесе толкова много облекчение? Защо прегръдките ни утешават?

Истината е, че прегръдката е много повече от просто физическо действие.

The Neuroscience of Why Hugs Feel So Good



Whether you hug to show affection to comfort a loved one in pain, researchers explore the neuroscience of why a cuddle feels so good.#psychology #neuroscience #sciencehttps://t.co/5Jdt1X8qgo