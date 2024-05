"След това Хокинг посочи един парадокс": Защо някои физици смятат, че живеем в черна дупка

Ч ерните дупки са странни обекти, които объркват разбирането ни за физиката.

В опита си да разрешат някои от парадоксите, открити при изучаването им, физиците предлагат още по-странни хипотези, като една от тях предполага, че те означават, че живеем в холографска вселена, където всичко, което виждаме и възприемаме, всъщност е кодирано на границата на нашата Вселена - триизмерно (плюс време) представяне на двуизмерна (плюс време) Вселена.

Освен това някои предполагат, че това може да означава, че нашата Вселена се намира в черна дупка на по-голяма Вселена.

Черните дупки, образувани при колапса на масивни звезди, са области от пространството, в които гравитацията е толкова силна, че дори светлината не може да се измъкне. Тяхното съществуване представлява проблем при изучаването им от гледна точка на термодинамиката. Крайното състояние на една черна дупка, когато тя достигне равновесие, зависи само от три параметъра: нейната маса, ъглов момент и електрически заряд.

