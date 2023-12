Изчезващи динозаври: Редките случаи на вкаменяване над земята

О т време на време някой теоретик на конспирацията си задава въпроса: „Ако динозаврите действително съществуваха, нямаше ли костите им да са навсякъде?“

Въпреки че е странно критично мислене да пренебрегнем всички доказателства, които имаме, че динозаврите са съществували, защото не сме открили повече доказателства, за тяхното съществуване.

Фосили на динозаври са открити на всички континенти. Те не са равномерно разпределени, но това не е заради някаква странна конспирация за разпространение на тези останки. Това е така, защото вкаменяването е рядко и се извършва само при определени обстоятелства.

A new study that examined bite marks on the bones of long-necked sauropod dinosaurs, like those found in Wyoming, reveals they were like a 1980s heavy metal band -- they lived fast, they died fast, and they had a lot of sex. https://t.co/HU47inrb9R