Древна „черна кутия“ разкрива какво е убило динозаврите

А стероиден прах е причинил 15-годишна зима, довела до края на динозаврите, установи научно изследване, цитирано от АФП. Досега се знаеше, че сблъсъкът с астероид на територията на днешно Мексико преди 66 млн. години е причинил изчезването на три четвърти от живите организми, включително динозаврите.

