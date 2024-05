Защо летенето срещу въртенето на Земята не ускорява полетите

О бърнахме внимание, че някои хора са малко объркани защо летенето срещу въртенето на Земята не ускорява времето за полет.

(Във видеото може да научите повече за: Янка Рупкина: Как преодоля страха от летене със самолет?)

"Самолет, летящ от изток на запад със скорост 300 мили в час... Земята се върти от запад на изток със скорост 1400 мили в час под самолета... Как така самолетът не стига до местоназначението си с 1400 мили в час по-бързо? Нито пък обратното пътуване е по-дълго или по-кратко. Как? Отговор: Земята не се върти", пише мъж в социалните мрежи.

Като начало, представете си, че можете да направите наистина голям скок във въздуха (в неветровит ден, за да е по-лесно) на екватора, където въртенето на Земята е около 1670 км/ч (1037 мили в час). Нека да ви поставим на батут и да приемем, че можете да постигнете време на скок от около 3 секунди.

Къде бихте очаквали да се приземите? Ако се придържате към разбирането на физиката на плоската Земя, тогава отговорът ви би трябвало да е 1,39 километра (0,86 мили) на запад от вашия батут.

В техния въпрос самолетите някак си са неподвижни във въздуха, докато земята се вие под тях със скорост 1670 километра в час (1037 мили в час), или 27,83 километра в минута (17,29 мили в минута) и 0,46 километра в секунда (0,29 мили в секунда). По тяхната - за да не използвам по-добра дума - логика, ако скочите във въздуха за общо 3 секунди, това ще ви постави на 1,39 километра (0,86 мили) на запад от мястото, където сте били преди това.

People Are Confused Why Flying Against The Earth's Rotation Doesn't Speed Up Flightshttps://t.co/2ljvU8Tfha