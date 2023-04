Преди коронацията: Бъкингамският дворец разпространи нови снимки на Чарлз III и Камила

Б ъкингамският дворец публикува три нови снимки на крал Чарлз Трети и кралица консорт Камила преди коронацията на монарха на 6 май, съобщи Ройтерс

"Възход и падение": Меган Маркъл и крал Чарлз III през годините

Снимките са направени в двореца през март от Хюго Бърнард, който беше официален фотограф на сватбите на Чарлз и Камила Паркър-Боулс през 2005 г. и на принц Уилям и Кейт Мидълтън през 2011 г.

One week to go!



As Their Majesties’ Coronation draws closer, a new picture has been shared of The King and The Queen Consort in the Blue Drawing Room at Buckingham Palace. Taken by Hugo Burnand. pic.twitter.com/rECK5i04hK