Защо хората се целуват?

Ц елувката под дъжда може да е стандартна сцена в романтичен филм. В статия, публикувана в списание „Еволюционна антропология“, един учен разглежда причините, поради които целувката може да е еволюирала при хората и да се е превърнала в символ на любов и привързаност, какъвто е днес.

Според статията целуването може да е възникнало като форма на поведение за обгрижване сред нашите предци.

„Защо е необходимо изпъкването на устните и лекото притискане при докосване на друг човек? Маймуните капуцини пъхат пръсти в очите на приятелите си в знак на привързаност, защо хората са развили целуването?“ Това пише Адриано Р. Ламейра, който работи като изследовател от британския университет в Уоруик в статията.

Ламейра обсъжда няколко теории за това как е еволюирало целуването, включително идеите, че то е възникнало от форма на „смъркане“, от кърменето на бебета или от това, че майката е подавала предварително сдъвкана храна на бебетата си.

„Тези хипотези обаче се затрудняват да обяснят контекста и функцията на целувката. Целувката няма хранителна цел“, пише Ламейра.

Целувките подмладяват тялото

Поведение, подобно на целувката, е наблюдавано при човекоподобните маймуни, обикновено след конфликт, когато две маймуни се опитват да се помирят.

„Контактът уста в уста при човекоподобните маймуни е рядък и се проявява основно като поведение на помирение и утеха след конфликт, често последвано от обгрижване“, пише Ламейра.

„Тези моменти на допир с муцуна се наричат „целувка“, до голяма степен поради бързото сходство на поведението с това, което човешките наблюдатели лесно разпознават за себе си.“

