Защо хиляди рисуват своя версия на "Момичето с перлената обица"

Х иляди почитатели на "Момичето с перлената обица" рисуват своя версия на прочутата картина на нидерландския художник от 17-и век Йоханес Вермеер, съобщи ДПА.

Оригиналът е в Амстердам, но музеят "Маурицхойс" в Хага представя колекция от творби на съвременни художници със свои версии на една от най-известните картини в света.

Calling all Girls with Pearls 🤍💎



Create your own version of Girl with a Pearl Earring, for a chance to show your art in the Vermeer gallery at the Mauritshuis! For more info check out https://t.co/x72FGVkR3f and we look forward to seeing all your masterpieces! pic.twitter.com/FZBe3kF8NO