Защо Африка се разделя на две?

М ожеш да тъпчеш колкото си искаш, но земята под краката ти все още не е твърда, не съвсем. Всички ние живеем на върха на сложна мрежа от парчета пъзел, които благодарение на горещия център на Земята постоянно се движат, предизвикват земетресения, изграждат планини и разкъсват континенти - което, между другото, в момента се случва в Африка.

Уместно е да се отбележи, че това сеизмично разцепление не е повод за притеснение и вероятно няма да е нещо, което ние като вид ще преживеем достатъчно дълго, за да видим. Голямото разпадане е планирано да отнеме десетки милиони години, преди да гледаме драстично различен свят, но промяната може да е нещо съвсем различно.

Появяващата се пукнатина е свързана с Източноафриканската рифтова система (EARS) - един от най-големите рифтове в света, който се простира надолу на хиляди километри през няколко държави в Африка, включително Етиопия, Кения, Демократична република Конго, Уганда, Руанда, Бурунди, Замбия, Танзания, Малави и Мозамбик. Когато се откъсне, тя ще отдели по-малката Сомалийска плоча от по-голямата Нубийска плоча като част от старателно бавен процес, който вече се развива от около 25 милиона години.

Драматична пукнатина в Кенийската рифтова долина през 2018 г. накара Интернет да се развълнува много от концепцията за разкъсване на континентите. Това беше много впечатляваща пукнатина, но такава, която може да има малко общо с геоложкото бъдеще на Африка; някои предполагат, че е по-вероятно тя да е причинена от ерозия на почвата. Въпреки това разположението му е любопитно.

„Остават въпросителни защо се е образувал на това място и дали появата му е свързана с продължаващия Източноафрикански разлом. Например пукнатината може да е резултат от ерозията на меки почви, запълващи стар разлом, свързан с рифта“, пише в The Conversation Лусия Перес Диас, по това време докторант в изследователската група по динамика на разломите в Лондонския университет „Роял Холоуей“.

