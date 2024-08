Не "космически боклук", а скала с размерите на кола прелетя над Южна Африка

М иналата неделя хората в района на залива Сейнт Франсис в Южна Африка преживяха интересна сутрин: между 8:30 и 9:00 ч. местно време в небето бе забелязана ярка ивица, а някои хора чуха звуков бум и усетиха трус. Първоначално се предполагаше, че това е космически боклук, който се разпада в атмосферата - но учените коригираха първите съобщения. Това е била космическа скала!

(Във видеото може да научите повече за: ИНОВАЦИЯ: Британска компания създаде детектори за космически боклук)

„Въз основа на научната оценка инцидентът съответства на скалист астероид с размерите на автомобил, който навлиза в земната атмосфера с много висока скорост. Триенето с атмосферата е създало грандиозно огнено кълбо и е довело до разпадането му по време на полета“, казва в изявление професор Роджър Гибсън от университета „Уитс“.

За последен път това се е случило преди повече от 50 години, като през 1973 г. едно от тях е паднало над Лихтенбург. Вече са открити метеорити от последното събитие, като изследователите молят обществеността да следи за още такива.

„Метеоритите са редки и имат дълбока научна стойност, тъй като ни дават представа за състава и раждането на нашата слънчева система, затова е изключително важно да проследим, проследим и намерим евентуални метеорити, които може да са паднали в нашата страна. Начинът, по който те взаимодействат със земната атмосфера, също е важен, тъй като представляват потенциална заплаха - обясни Гибсън.

