Заради дискриминация: Асистентка на Робърт де Ниро го съди за $12 млн.

Р обърт де Ниро свидетелства в процеса срещу бившата си лична помощничка Греъм Робинсън, която го обвини в дискриминация. 80-годишният актьор бе изключително раздразнен и нарече всички обвинения срещу него „глупости“, пише Daily Mail.

Срещу асистентката се обяви и сегашната му любима, треньорката по бойни изкуства Тифани Чен, която наскоро му роди дете.

Срещу Робърт де Ниро са предявени обвинения в дискриминация срещу Греъм Робинсън. Тя обвини актьора в дискриминация по полов признак, докато работила за компанията му Canal Productions. Компанията на Де Ниро първоначално съдеше Робинсън, обвинявайки я в присвояване на средства от фирмени сметки, включително прехвърляне на над 450 000 долара в фирмени пари към личната ѝ сметка.

Тя също бе обвинена, че е харчила десетки хиляди долари за лични вещи, храна, пътувания и прекарвала дните си в гледане на Netflix.

На втория ден от процеса във вторник Де Ниро беше разгневен и ядосан, докато се изправяше срещу обвиненията, че години наред е правил унизителни забележки на Робинсън, физически я тормозил и бил женомразец.

В един момент, докато беше в съда, носителят на "Оскар", се изправи очи в очи с бившата си помощничка и каза пред "слисаната съдебна зала": "Как не те е срам, Чейс Робинсън! По дяволите! Много съжалявам!"

Робинсън започва работа за Де Ниро през 2008 г. като негова асистентка и в крайна сметка се издига до позицията на вицепрезидент на Canal Productions. Съобщаваше се, че по време на уволнението ѝ през април 2019 г. заплатата ѝ е била 300 000 долара.

В съдебния си иск тя твърди, че Де Ниро се е отнасял с нея като с "офисна жена", принуждавал я е да върши черна работа, включително да му пере чаршафите и да "чеше гърба му".

Робинсън също твърди, че е получавала по-малко заплащане от мъжки служител, за когото смятала, че има подобни отговорности. Сега тя иска обезщетение от 12 милиона долара за "сериозен емоционален стрес и увреждане на репутацията ѝ".

И двата иска ще се гледат в един процес, който се очаква да продължи две седмици. Във вторник Де Ниро беше разпитан за предполагаемото му малтретиране на Робинсън, включително за инцидент, при който той ѝ бил заповядал да почеше гърба му. Когато тя го попитала дали не може ли да използва чесалката за гърба, той отказал, защото харесал начина, по който тя го прави.

Адвокатите на Робинсън се опитаха да представят Де Ниро като капризен шеф. Те пуснаха аудио на актьора, в който ѝ се обажда в 6:30 сутринта в неделя, за да получи достъп до компютъра си. Де Ниро също призна, че е инструктирал Робинсън да използва Uber, за да му поръча мартини в суши бар Nobu късно през нощта.

Робинсън твърдеше, че той ѝ се е обадил два пъти, прекъсвайки погребението на баба ѝ през 2015 г., за да купи тя автобусен билет за неговия подрастващ син. На въпрос за инцидента той отговори: „И какво от това? Ако съм го направил, значи съм го направил“, добавяйки, че би бил „чувствителен към факта, че това е погребение“. Де Ниро каза, че това може да е било помен и Робинсън е казала, че може да „говори в този момент“.

Той каза: „Не е като погребение, където погребват тялото в земята или нещо подобно“. Раздразнен, Де Ниро нарече въпроса "глупост" и спря да отговаря.

Де Ниро също нарече Робинсън „дяволски разглезено зло“ в аудио съобщение, което не беше пуснато за журито, но беше включено в нейния иск. Той призна, че е "повишил глас" и е "бил разстроен", защото тя не го е събудила за важно събитие, на което е трябвало да присъства.

Актьорът също така реагира гневно на претенциите на Робинсън, че не е получавала толкова, колкото личната му треньорка. Тя искала изравняване на заплатите през 2018 г., но Де Ниро е отхвърлип предположенията.

Наред с други неща, на съдебните заседатели бяха показани имейли между Де Ниро и неговата 45-годишна приятелка и майка на едномесечното му бебе Тифани Чен заради твърденията, че Чен е оказвала натиск върху него да уволни Робинсън. Това включва размяна на имейли между двамата в 2 сутринта на 2 март 2019 г., където Чен казва: „Ако я оставиш, с теб ще имаме проблеми.“ Чен нарече Робинсън „дяволски груба и пренебрежителна“.

Тя казва: "Не разбирам как не го виждаш. Не искаш да го видиш, защото си твърде близо до нея."

Де Ниро отговорил, че е съгласен и поведението на Робинсън е "неприемливо". Чен отговори: „Няма да се зарадвам, докато не ми кажеш, че търсиш заместничка. Да я държиш е направо шамар срещу мен.“

В други имейли, показани на съдебните заседатели, Чен твърди, че Робинсън е "влюбена" в Робърт де Ниро. „Колкото повече научавам, толкова по-отвратително ми става“, пише тя. Чен също твърди, че Робинсън е имал "фантастични отношения" с Де Ниро.