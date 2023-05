Изненада! На 79 години Робърт де Ниро отново е станал баща

А ктьорът Робър де Ниро е станал баща на 79 години и вече има седем деца, съобщи електронното издание на "Пийпъл", предаде БТА.

Robert De Niro Reveals He 'Just Had a Baby' at 79, Now Is a Dad of 7 https://t.co/spdZAy1hB2