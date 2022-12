30-годишна жена е проникнала в дома на Робърт де Ниро

А рестувана е жена, за която се твърди, че е проникнала в нюйоркската къща на актьора Робърт де Ниро и се е опитала да открадне коледни подаръци изпод елхата му.

30-годишната жена е била забелязана от полицаи да влиза в дома на Де Ниро в Манхатън около 2:45 ч. сутринта (07:45 ч. по Гринуич), съобщи говорител на нюйоркската полиция.

Служителите влезли в апартамента в Горен Ийст Сайд и открили жената "в хола, която се опитвала да изнесе имущество", добави говорителят.

ABC News цитира източници от правоохранителните органи, според които полицията е видяла жената да слага подаръците изпод елхата в чантата си.

