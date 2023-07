Приятелката на Робърт де Ниро е с парализирано лице след раждането на детето им

А ктрисата Тифани Чен е развила парализа на лицето след раждането на първото си дете. Тя говори за здравословните си проблеми в телевизионното предаване CBS Mornings.

Soon after giving birth to her daughter with partner Robert De Niro, Tiffany Chen lost all movement in her face — and an MRI revealed she had Bell’s palsy.



She exclusively tells @GayleKing how it’s impacted her and shares a message to moms: “Women should not feel hurt by it.” pic.twitter.com/W2KtaVCHvy