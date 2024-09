Запознайте се с жената с най-голямата уста в света (ВИДЕО)

А ко някога сте скролвали в TikTok и сте срещнали жена със стил, чувство за хумор и невероятно голяма уста, най-вероятно сте попаднали на Саманта Рамсдел, носителка на рекордите на Гинес.

31-годишната жителка на Кънектикът е мечтата на всеки зъболекар. С уста, която се простира на огромните 6,52 см, тя е потвърдена за притежател на най-голямата уста в света, след като стана популярна в TikTok заради огромната си челюст.

От съвсем малка Сам винаги е знаела, че има голяма уста - гигантската ѝ усмивка се вижда ясно на всички нейни детски снимки!

Тъй като никой в семейството ѝ не е имал толкова голяма уста като нейната, в крайна сметка това се превръща в уникалната ѝ черта.

Докато расте, другите деца често я тормозят и ѝ се подиграват. Но след време устата ѝ се превръща в качество, което тя се научава да обича и приема, и сега се надява, че може да вдъхнови и други да приемат частите от себе си, които ги правят истински личности.

И така, колко голяма е всъщност устата на Сам? Тя почти може да побере цяла зелена ябълка в устата си, може да прехапе напълно четири единични чийзбургера и може да побере в устата си цяла порция пържени картофи!

She holds the record for the biggest female mouth gape, but now Sam Ramsdell officially has the widest mouth too! 😁 pic.twitter.com/hvOeuMnkZ0